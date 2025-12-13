A sus 102 años, María Victoria cantó a la Virgen de Guadalupe

Ciudad de México.- Alex Lora, líder de El Tri, es un ícono de la irreverencia en el escenario, pero su devoción por la Virgen de Guadalupe es innegociable. Lejos de ser un gesto superficial, el músico confiesa que su exitosa carrera es, en sus propias palabras, un milagro concedido por la Morenita del Tepeyac. Esta es la historia de la fe que ha marcado al rock mexicano.

La plegaria de Alex Lora que forjó su carrera

Foto: Cuartoscuro

Para Alex Lora, la figura de la Virgen de Guadalupe no es solo un símbolo católico nacional, sino una compañera y guía personal desde su infancia. En diversas entrevistas, el músico ha revelado que, cuando era niño, su madre temía que dedicarse al rock and roll lo llevaría a la ruina, diciéndole: “Es que de músico te vas a morir de hambre”.

Ante la incertidumbre, Lora, quien se educó en el Colegio Fray Juan de Zumárraga, recurrió a la fe, estableciendo un vínculo con la Guadalupana. El líder de El Tri le pidió a la Virgen un favor trascendental: que le diera la gracia de poder dedicarse al rocanrol de por vida.

Hoy, con más de 50 años de trayectoria ininterrumpida y siendo una de las figuras más respetadas del rock mexicano, Lora considera su longevidad en la industria como una respuesta directa a aquella plegaria adolescente. Este “milagro” de la permanencia es lo que lo ha consolidado como uno de los artistas más abiertamente guadalupanos del país.

La anécdota que originó ‘Virgen Morena’

Foto: Cuartoscuro

El fervor de Alex Lora se materializó en 1997 con la canción “Virgen Morena”, una de las pocas piezas de rock dedicadas a una figura religiosa que se convirtió en un himno. El origen de esta canción fue una petición directa y sorpresiva del público.

Lora ha narrado la anécdota en varias ocasiones, destacando la inocencia de quien le hizo la solicitud:

“Un chavito, fíjate, de ocho años, me dijo: ‘Tienes que componer una rola para la Virgen, porque nosotros tus fans somos guadalupanos, y los de la música tropical, los folclóricos, todos esos tienen una canción de la Virgen y nosotros los rocanroleros no tenemos una canción así. Tienes que componerle una canción a la Virgen’”.

Lora aceptó el desafío, consciente del riesgo de caer en lo “ñoño o supercursirridículo”. La seriedad del proyecto fue tal que invitó al legendario guitarrista Carlos Santana, también conocido por su profunda fe, a participar en la pieza, añadiendo una capa de virtuosismo y autenticidad global al tributo.

La devoción en la vida personal

Foto: Cuartoscuro

La relevancia de esta devoción trasciende lo musical. Para Lora, la Virgen de Guadalupe forma parte del ADN identitario del rockero en México. El músico ha afirmado que existen símbolos fundamentales que definen su música: La Virgen y El Tri. Al colocar la imagen religiosa en un pódium junto a su propia banda, Lora subraya su importancia cultural, social y religiosa.

Su fe se manifiesta también en su vida personal, en su familia y matrimonio con su esposa, Celia Lora (“Chela”), en la Basílica de Guadalupe.

En tiempos de crisis, como durante la pandemia, el músico reiteró su llamado a la paciencia y a encomendarse a Dios y la Virgen. Recientemente, su postura se volvió viral al defender públicamente el respeto hacia la imagen de la Virgen, incluso criticando el uso que otras figuras públicas le han dado.

Para Alex Lora, la Guadalupana no solo le dio la salud y la inspiración para rockear durante más de medio siglo, sino que representa la esencia misma de la “raza” mexicana.

npq