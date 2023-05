‘Acróstico’: Shakira se refugia en el amor de madre

Ciudad de México.- Shakira estrenó una nueva canción Acróstico, en la que se refugia en el amor por sus hijos, Milan y Sasha, cuya letra está dedicada a ellos.

"Me enseñaste que el amor no es una estafa; Y que cuando es real no se acaba; Intenté que no me veas llorar; Que no veas mi fragilidad".

Así dice uno de los versos de Acróstico, el nuevo tema de Shakira que ya está en todas las plataformas digitales.

La cantautora colombiana parece querer cerrar una etapa oscura en su vida y regresar a la luminosidad que da el amor de madre, el amor verdadero de acuerdo con Shakira.

"Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo; Una sonrisa tuya es mi debilidad; Quererte sirve de anestesia al dolor; Hace que me sienta mejor; Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy".

Con este tema continúan las composiciones sobre su separación de Geraard Piqué, el padre de sus hijos, que inició con Te felicito, en colaboración con Rauw Alejandro.

Siguieron Monotonía, ya en una clara alusión al dolor de la separación, y la revancha con la sesión de Bizarrap, que en dos semanas alcanzó 162 millones de reproducciones en Spotify y colocó a Shakira en el número 1 global.

Siguió TQG (Te quedó grande), en colaboración con Karol G, y con clara dedicatoria a sus ex parejas.

Ya instalada en Miami y con una nueva vida social, la artista inicia una etapa más dulce, disfrutando de la vida con sus hijos Milan y Sasha.

