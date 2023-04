Agradecida Billie Eilish repone concierto en el Foro Sol

Ciudad de México.- Un día después de que una tormenta obligara a la cancelación de su actuación, Billie Eilish debutó el jueves por la noche en el Foro Sol, en el concierto más grande de su carrera hasta la fecha, donde reunió a 51 mil fans.

“¡Hola, Ciudad de México!”, dijo “¡Qué noches tan locas! ¡Guau! ¿Cuántos de ustedes pasaron una nochede tormenta? Por Dios, les agradezco a todos estar otra vez aquí, les agradezco por soportar eso y regresar y estoy muy agradecida de que no hubiera otra tormenta porque ¡aquí estamos!”

Y recibió una ovación; enseguida interpretó “My Strange Addiction”.

Interpretó temas como “Bury a Friend”, “NDA”, “My Strange Addiction”, “Xanny”, “Listen Before I Go”, “TV”, “Ocean Eyes”, “Billie Bossa Nova”, “When the party’s over ” y “Bad Guy”.

Uno de los momentos más espectaculares fue cuando apareció en una grúa por la parte trasera del foro en la que cantó cerca de las gradas, rodeada de las luces de los celulares de sus admiradores.

“Los eché de menos, he estado en esta pequeña gira por varias semanas y todos han sido lugares nuevos para mí. Pero entonces pensé, ya he estado en la Ciudad de México, así que me siento muy familiar, aunque sólo he estado una vez aquí, siento que los conozco, siento que somos viejos amigos y estamos reuniéndonos”.

Ya se había presentado antes en el festival Corona Capital de la Ciudad de México en 2019.

La artista se ha presentado en grandes arenas como el Madison Square Garden. Pero ninguna como el Foro Sol con su capacidad para 65 mil asistentes y un letrero de “agotado”, el concierto de Ciudad de México era una nueva marca para Billie Eilish.

