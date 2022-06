Ahora viene Spider-Man gay, ‘más basura ideológica’ dice sacerdote

Ciudad de México.- Los estudios Disney, el gran corporativo de entretenimiento, propietario de Marvel, prepara el debut de un personaje gay como parte del Spider Verse de Spider-Man en la colección de Marvel Comics Edge of the Spider-Verse, en septiembre próximo, alertó un sacerdote a su comunidad de seguidores en Twitter.

El padre Juan Manuel Góngora, un sacerdote español con más de 52 mil seguidores en esa red social, denunció en su cuenta que Disney “sigue contaminando con basura ideológica”.

Entrevistado por el medio Aci Prensa, el padre Juan Manuel Góngora expresó:

“La verdad es que la corporación Disney ya no sabe cómo seguir introduciendo la ideología de género en su contenido.

Tiene que recurrir a utilizar a personajes de comic, queridos por todos, para continuar contaminando con basura ideológica. Esto no es “nada nuevo, viendo el devenir de que está desarrollando con otras películas y series”.

La opinión del sacerdote sobre un personaje gay en el Spider-Verse surge después de la noticia que dio el guionista Steve Fox en su cuenta de Instagram:

“(Tuve) el enorme honor gay de ayudar en la co-creación de Web Weaver, que hará su debut en Edge of the Spider Verse en septiembre”.

Edge of the Spider-Verse es una colección de Marvel Comics, parte de Marvel Entertainment, adquirida en 2009 por The Walt Disney Company.

Publica Aci prensa que “La ideología de género es una corriente que considera que el sexo no es una realidad biológica sino una construcción sociocultural, algo que distintos gobiernos intentan imponer a través de la educación de los niños y jóvenes.

Esta ideología es promovida con más fuerza en junio, que el lobby gay o LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) denomina “mes del orgullo”.

npq

