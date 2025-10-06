“Amar para vencer la cultura de la muerte”. Maurilio Suárez y la música que abraza la vida

Ciudad de México.— La música puede ser un puente que conecta corazones con esperanza y fe. Maurilio Suárez lo sabe bien. Ingeniero en cibernética, licenciado en teología y maestro en educación, su vida cambió radicalmente en el año 2000, cuando decidió seguir a Jesús. Desde entonces, ha dedicado su talento y conocimiento a transmitir un mensaje claro: la vida es valiosa y merece ser protegida.

Méssia: música que acerca a Dios

Fundó Mèssia, una agrupación de músicos católicos cuyo propósito es acercar a las personas a Dios a través de la música. Su estilo fresco y contemporáneo ha logrado que el mensaje trascienda escenarios y edades, llegando a jóvenes y familias.

Un mensaje a favor de la vida

Durante la quinta edición de la Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida, Suárez interpretó varias canciones que invitaron a reflexionar sobre la importancia de la vida y el acompañamiento a quienes enfrentan decisiones difíciles. “Tenemos que trabajar por la vida y por la mujer”.

El músico explicó que las mujeres que contemplan el aborto no actúan por maldad, sino por miedo. “Hoy estoy seguro que una mujer que pone en su corazón o en su mente el deseo de abortar es por miedo. Nadie quiere matar a su hijo. Quienes ven eso como una opción sienten miedo de lo que va a pasar con su vida, miedo de lo que dirán sus padres o de ser abandonadas por el padre de la criatura”, afirmó.

La oración hecha canción

Suárez invitó al público a interpretar sus canciones también como oración: “Quiero que la cantemos, pero que sea a la vez una oración, pidiendo por esas personas que hoy tienen en su mente tal vez abortar, para que se les quite el miedo y no sientan soledad”.

“Es muy importante hacer sentir a esas mujeres, a esas jóvenes, que no están solas ni rechazadas. Fíjense que lo contrario del amor no es el odio, es el miedo”, explicó, resaltando la fuerza del afecto y la solidaridad para transformar decisiones.

Amar para vencer la cultura de la muerte

“Vamos a amar para poder vencer la cultura de la muerte”. Sus palabras y su música buscan sembrar esperanza, derribar temores y fortalecer la vida desde su concepción hasta cada etapa de crecimiento.

