Amy Redford inauguró el Festival Sundance CDMX 2025, presenta historias humanas y cercanas

Ciudad de México.- Amy Redford, actriz, directora y miembro del Consejo Directivo del Instituto Sundance, encabezó la ceremonia inaugural de Sundance Film Festival CDMX 2025, destacando el valor del cine como una herramienta de transformación personal y social.

La hija del legendario actor y director Robert Redford, fundador del Festival Sundance en Estados Unidos, celebró la expansión del evento en México y el espacio que este abre para nuevas voces. “Sundance es más que un festival, es una comunidad de artistas que creen en el poder de las historias para conectar generaciones, inspirar y abrir caminos”, expresó Redford.

La inauguración de Sundance CDMX dio el banderazo oficial a una semana dedicada al cine independiente.

Esta segunda edición en Ciudad de México contará con la proyección de 15 largometrajes y cinco cortos, en cinco sedes Cinépolis. Las actividades incluyen 29 sesiones de preguntas y respuestas con los cineastas y cuatro paneles especializados.

Entre los títulos destacados se encuentran Selena y Los Dinos, DJ Ahmet, GEN_, Mr. Nobody Against Putin, Twinless, The Dating Game y One to One: John & Yoko. Todas contarán con presencia de sus directores.

El festival busca acercar al público a historias íntimas y humanas. Muchos de los filmes seleccionados abordan temas de familia, identidad, comunidad y crecimiento personal. Selena y Los Dinos, por ejemplo, rescata el legado musical de una familia mexicana que marcó generaciones. Otro título destacado es “Together”, que explora los lazos afectivos desde la infancia.

Durante la inauguración, realizada en Cinépolis Diana, también participaron Eugene Hernández, director del Sundance Film Festival y Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis.

Eugene Hernández subrayó que la experiencia de ver cine en pantalla grande y dialogar con sus creadores puede ser determinante para los jóvenes. “Queremos sembrar inspiración y también descubrir nuevos talentos desde México”, afirmó.

Por su parte, Alejandro Ramírez destacó la evolución de esta iniciativa. “Sundance CDMX se consolida como un espacio de encuentro entre generaciones. Familias, estudiantes y creadores encuentran aquí una experiencia significativa”, señaló.

Sundance CDMX 2025 se proyecta como una ventana para el cine independiente que toca el corazón. Un lugar donde el arte se convierte en punto de partida para nuevas historias, y donde las familias también son protagonistas.

