Ana Brenda Contreras comparte su dolor por perder a un hijo

Ciudad se México.- Recientemente Ana Brenda Contreras contrajo matrimonio con su novio Zacarías Melhem, y este año, en enero pasado, compartió públicamente su deseo de ser madre, anhelo que se vio truncado pues esta semana reveló que estuvo embarazada pero perdió a su bebé.



Así lo expresó la actriz en su cuenta de Instagram.



“No importan las semanas, no importa que nunca lo hayas abrazado; tu experiencia y dolor son válidos, y aunque estas historias son más comunes de lo que pensamos poco se habla de ello y también se vale , lo quiero contar por que sucedió, fue real y porque me sentí sola aunque sé que no lo estoy. Hablar sana”.