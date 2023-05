Angélica María sufre caída en el escenario

Ciudad de México.- Muchas famosas del espectáculo celebraron el Día de las Madres y recordaron a sus mamás , además destacaron su propia maternidad a través de publicaciones en sus redes sociales.

Aquí destacamos algunos:

HaAsh

Hanna Nicole, una de las dos hermanas de HaAsh se convirtió en mamá en junio de 2020 y este 2023 celebró su segundo año como mamá con un enternecedor video que exaltó la maternidad no está peleada con los escenarios.

Mon Laferte

La cantante ha presumido su maternidad durante todo su proceso, desde su embarazo hasta el cuidado de su pequeño, este Día de las Madres no fue la excepción por lo que dedicó un mensaje de felicitación a las mamás con fotos de ella y su hijo.

Lucero

La cantante es una guía para sus hijos como lo fue su madre para ella:

“Mis más preciados regalos, mi hijo e hija maravillos@s que el cielo me dio. Mi orgullo más grande en la vida es ser madre de estos dos seres preciosos que me enseñan cada día a ser mejor. Aprender a ser mamá con ellos ha sido la mejor experiencia de mi existencia. Feliz día para mi amada mamá, ejemplar, la mejor del mundo! Soy muy afortunada de vivir este día con tal plenitud y felicidad, juntitos y con salud. Feliz Día De Las Madres”.

Thalía

En sus redes la cantante se centró en recordar a su fallecida madre

“Mi madre siempre se aseguró de enseñarme el lado positivo de las cosas. El apreciar las experiencias que nos llenan de alegría. El vivir con el corazón feliz y agradecido. El depender de Dios a cada instante del camino. Me enseñó a amar el arte y a disfrutar la música. En estos días uno de ustedes me mandó esta foto, que aunque no es la original en su total calidad, celebra un instante vivido entre una madre y una hija. Y sí, hubo un momento en la vida, donde cuando ibas a un concierto se prendían cerillos o encendedores, no todo era la luz de pantalla de un celular🤭📱🔥 ¡Feliz día mamá hermosa! ¡Celebro tu alma! Y a todas en su día, ¡felicidades guerreras inagotables! ¡Las amo!”

