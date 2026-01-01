Año Nuevo 2026: CDMX se convierte en la capital mundial del “beat”

Ciudad de México.- La conductora y actriz mexicana Yolanda Andrade confirmó públicamente que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neuromuscular progresiva y degenerativa que ha marcado su estado de salud en los últimos meses.

El mensaje fue difundido a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde habló con franqueza sobre el impacto físico y emocional del padecimiento.

En el mensaje, Andrade explicó que decidió compartir su diagnóstico para acompañar a otras personas que viven una situación similar y para agradecer el respaldo que ha recibido en este proceso.

“Han sido días difíciles, muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos”, expresó la conductora.

La publicación generó una inmediata reacción de apoyo por parte de seguidores, colegas del medio artístico y figuras públicas, quienes enviaron mensajes de solidaridad tras la revelación.

Yolanda Andrade habla del diagnóstico y de los cambios en su vida diaria

En el mismo video, la conductora explicó que su intención no fue causar alarma, sino compartir una experiencia que ahora forma parte de su vida cotidiana.

Andrade señaló que el diagnóstico la acercó a otras personas que también viven con ELA.

“Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo, porque hay mucha gente que ahora conozco que tiene esa enfermedad degenerativa y muy triste”, dijo en el mensaje publicado en Instagram.

La actriz describió que la enfermedad no se manifiesta de manera constante, sino por periodos de mayor y menor intensidad, lo que ha complicado su movilidad y su comunicación en algunos momentos.

“Es por picos: a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal. No puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar. Es una fatiga crónica. Son muchas cosas”, relató.

El respaldo de la familia, un factor clave en su tratamiento

Yolanda Andrade destacó el papel de su familia en su proceso de atención médica y cuidados diarios. La conductora agradeció de forma directa el acompañamiento emocional y práctico que ha recibido.

“Quiero dar las gracias a toda la gente que me manda buenos deseos, a mis amigos, a mis amigos que coseché, que me quieren y están al pendiente, a los que me apoyan con su oración y con su amor”, expresó.

La actriz y conductora también compartió detalles de una hospitalización reciente y explicó que actualmente cuenta con atención especializada en casa, subrayando el papel de su hermano en esta etapa.

“Hace poco estuve en el hospital, me tuvieron que sacar porque me pusieron un CPV nuevo, porque mis venidas ya no podían más. Y porque ahora me ponen el suero y la medicina. Tengo un enfermero de lujo, se llama Rolando y es mi hermano. Y estoy feliz de ver a mi familia acá, a visitarme”, señaló en el mismo video.

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)?

De acuerdo con información del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), la Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neuromuscular progresiva y degenerativa que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal.

La ELA provoca una pérdida gradual del control de los músculos voluntarios. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran dificultad para caminar, debilidad en brazos y piernas, calambres musculares, problemas para hablar y dificultad para tragar.

CONADIS señala que, conforme avanza la enfermedad, puede presentarse parálisis casi total, aunque la sensibilidad y las capacidades cognitivas suelen permanecer intactas. El organismo detalla que el 95% de los casos es esporádico y solo el 5% es hereditario.

La esperanza de vida promedio tras el diagnóstico suele oscilar entre dos y cinco años, aunque existen casos en los que los pacientes superan ese periodo, dependiendo del tipo de ELA y de la velocidad de progresión.

Síntomas, tratamiento y formas de apoyo a personas con ELA

Existen dos tipos principales de ELA: la ELA bulbar, que afecta principalmente el habla y la deglución, y la ELA medular o espinal, que se manifiesta inicialmente con pérdida de fuerza en las extremidades.

El tratamiento no es curativo, pero puede ayudar a ralentizar la progresión y a mejorar la calidad de vida.

El abordaje médico suele incluir medicamentos específicos, terapias físicas y respiratorias, apoyo nutricional y atención psicológica tanto para el paciente como para la familia.

Especialistas subrayan que el acompañamiento emocional y la red de apoyo son factores determinantes.

En el caso de Yolanda Andrade, el vínculo familiar ha sido un elemento central en su atención diaria, como ella misma lo expresó en su mensaje público.

Además, el respaldo social y la información adecuada permiten visibilizar una enfermedad poco conocida y fomentar la empatía hacia quienes la padecen.

