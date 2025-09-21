Antes que actriz soy madre y abuela: Jacqueline Andere

Ciudad de México.- Por más de medio siglo de trayectoria en el cine mexicano la actriz Jacqueline Andere recibió el Ariel de Oro que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), en su edición 67, celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco.

Fue su hija, la también actriz Chantal Andere quien la presentó con un emotivo discurso, en el que además de destacar su trayectoria de más de 60 años en cine, teatro y televisión, y en la que sigue vigente, mencionó su calidad como madre de familia.

“Mi madre me heredó el amor por esta bendita profesión, pero sobre todo fue una madre presente, para ella siempre fui su prioridad y aun así pudo construir una enorme carrera que hoy están reconociendo”.

En uno de los momentos más emotivos, Jacqueline Andere, hermosa a sus 87 años, y con su elegante porte, subió las escaleras del brazo de su yerno que “por poco me tira”, bromeó más adelante.

La actriz de El ángel exterminador agradeció a la Academia por el Ariel de Oro al que consideró “el Oscar mexicano” y a tres personas fundamentales en su carrera, “Luis de Llano Palmer, Ernesto Alonso y Luis Buñuel”.

Lo que más amo en este mundo

Jacqueline Andere dedicó el Ariel a su hija Chantal de quien recibió la estatuilla dorada.

“Quiero dedicarle este Ariel de Oro a la razón de mi vida, -dirigiéndose a su hija-, a la razón que más amo en este mundo, a mis nietos y a mi yerno, que por poco me tira”.

Finalmente felicitó a las nuevas generaciones de cineastas “a todos ustedes quiero felicitarlos por el gran cine que está haciendo. Muchas gracias a la Academia y a Dios”.

Jacqueline Andere, vigente con una trayectoria de más de 60 años

La actriz participó en películas de gran relevancia, como la aclamada El ángel exterminador, de Luis Buñuel, pero sobre todo es conocida por su actuación en telenovelas como El derecho de nacer, El maleficio, Soy tu dueña, o La otra, en la que actuó junto a su hija. Recientemente participó en Por amar sin ley.

Actualmente es protagonista de la obra de teatro La velocidad del otoño, en la que se aborda la maternidad, desde el punto de vista de que se invierten los roles al llegar a la tercera edad, cuando los hijos cuidan a los padres.

Estuvo casada con el escritor José María Fernández Unsaín, ya fallecido, con quien procreó a Chantal. Tiene dos nietos.

