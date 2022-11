‘Apapacho’, el duelo en el marco del Día de Muertos

Ciudad de México.- En el marco del Día de Muertos la Cineteca Nacional exhibe la película Apapacho, una producción binacional Canadá-México, una historia de amor fraterno que además muestra a un México alejado de la inseguridad y la violencia.

Con las mexicanas Sofía Espinosa como protagonista y Gloria Carrasco en la producción, y dirigida por la cineasta canadiense Marquise Lepage, Apapacho aborda el dolor de la pérdida, en medio de la celebración mexicana de la muerte en Oaxaca.

Como su nombre lo dice, Apapacho es una caricia para el alma en esta conmovedora historia que hace a dos hermanas extranjeras llevar el duelo de una forma diferente.

¿De qué trata?

La película narra el viaje de dos hermanas Karine y Estelle, tanto físico, de Canadá a Oaxaca, como interior, para encontrar la paz y resignación por la muerte de una tercera, Lilianne.

Karine y Estelle, interpretadas por Laurence Leboeuf y Fanny Mallette, respectivamente, huyen del frío invernal canadiense que también congela sus corazones para refugiarse en la belleza natural de Cuicatlán, Oaxaca, en la región de la reserva de la biosfera.

Ahí encontrarán otra interpretación de la muerte y podrán llevar a cabo su duelo.

Para ellas no es fácil enfrentar el luto por el suicidio de su hermana por ello es que necesitan un apapacho para el alma.

En Oaxaca conocerán a Rosa (Sofía Espinosa) a Jorge (Arturo Ríos, y a Esteban (Baltimore Beltrán), que las abrazarán con su hospitalidad, las hermanas llegan al pueblo justo en la celebración del Día de Muertos y ahí conocerán una forma de despedirse de Lilianne.

Lo que dicen sus creadoras:

Marquise Lepage, directora

“Apapacho es una película de amor además de un cuento filosófico. De manera muy distinta y con sujetos muy alejados, los dos escenarios, Canadá y México nos invitan a arrojar una luz distinta sobre acontecimientos dramáticos y captar toda la riqueza de los rituales de la muerte así como la belleza y la generosidad de la gente de este rincón de México. Nuestra intención es que los espectadores del mundo entero descubran un México autentico muy diferente de los lugares turísticos y al mismo tiempo sugerir una mirada distinta sobre la experiencia universal del luto”.

Gloria Carrasco, co productora

“La película presenta un México diferente, no de manera folclórica, nuestro México profundo no se conoce y no es tema de películas actualmente, a diferencia del narcotráfico”.

Madeline Bondy, co productora

“En países como Canadá no se habla de la muerte. La gente se muere, se sepulta y no se vuelve a hablar del tema”.

Apapacho se puede ver en la Cineteca Nacional este miércoles 2 y el jueves 3 de noviembre.

npq

