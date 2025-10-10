“Aquí en mi barriga tengo una mariposa preciosa”: Natalia Lafourcade

Ciudad de México.– Con un concierto íntimo, cálido y simbólico, Natalia Lafourcade puso fin a su gira “Cancionera” en el Auditorio Nacional, donde miles de seguidores la acompañaron en un adiós temporal a los escenarios para dar paso a una nueva etapa en su vida: la maternidad.

Embarazada de ocho meses y a unos días de dar a luz, la cantante lució un poco cansada, pero feliz, y se despidió temporalmente de los escenarios por una poderosa razón:

“Aquí en mi barriga tengo una mariposa preciosa”





“Nos toca ahora empezar un hermoso capítulo”, agregó Natalia en sus redes sociales para agradecer el acompañamiento de sus seguidores durante la gira y ahora en la nueva etapa de su vida.

Así fue la despedida

El espectáculo fue una celebración de su carrera musical y de la vida misma. Con un visible embarazo, la artista veracruzana interpretó temas emblemáticos de su repertorio, como “Hasta la raíz”, “Mi lugar favorito” y “Todas las flores”, en un escenario adornado con flores y luces que evocaban su conexión con la naturaleza y sus raíces mexicanas.

Lafourcade lució un vestido verde turquesa y agradeció al público por acompañarla “en este viaje que termina y otro que comienza”. La cantante se despidió con un mensaje de esperanza y gratitud, dejando claro que su prioridad ahora será su familia.

Un viaje de regreso a casa

La gira “Cancionera” recorrió varias ciudades de México y marcó el cierre de una etapa artística en la que Natalia exploró los sonidos del país, desde los sones jarochos hasta el bolero y la trova. “Este proyecto fue un viaje hacia las raíces, hacia lo más esencial de mí”, declaró la artista en entrevistas previas.

En su primer concierto de esta gira en el Auditorio Nacional, hace algunas semanas, la cantante habló sobre la experiencia de su embarazo y la transformación que vive al prepararse para ser madre. También subrayó la importancia de sentirse acompañada en esta etapa, por su marido, el cineasta Juan Pablo López-Fonseca.

“Él ha estado en todo momento, me apoya, me adora, me protege, me cuida”, dijo. Y por eso puede continuar sobre un escenario a unas semanas de dar a luz.

Ahora, con el cierre de “Cancionera”, la intérprete de “Nunca es suficiente” se retira temporalmente de los escenarios para disfrutar plenamente de su maternidad.

Lafourcade, una de las voces más queridas de la música latinoamericana, deja a su público con un mensaje luminoso: el arte y la maternidad pueden convivir, ser madre no es un impedimento para la artista, al contrario, es fuente de inspiración.

