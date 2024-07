Así reaccionaron Eduardo Capetillo y Biby Gaytán al compromiso de su hija

Ciudad de México.- Eduardo Capetillo y Biby Gaytán siempre tratan de asistir juntos a sus compromisos profesionales, así el actor acompañó a su esposa a la presentación de su nueva obra teatral Dos locas de remate. Al final fueron cuestionados acerca del recientemente anunciado compromiso de su hija Alejandra y reaccionaron con mucha emoción.

Los papás aseguraron estar muy contentos con el anuncio del próximo matrimonio de su hija de 24 años con Nader Shoueiry un joven de origen libanés, con quien mantiene un noviazgo desde hace dos años.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán se casaron muy jóvenes, ella tenía 22 años, y han formado uno de los matrimonios más sólidos y duraderos del espectáculo, después de 30 años siguen siendo “uno mismo”, así lo confirmó ayer la cantante.

Entrevistada al final de la presentación de la obra de teatro, Biby compartió que Eduardo está muy sensible con la noticia pero muy feliz.

“Está muy sensible, pero está muy feliz por ella y tenemos la oportunidad también de haber tratado a Nader en varias ocasiones y es un buen muchacho. Esperemos en Dios (que les vaya bien), pues un matrimonio es un mundo, pero ellos son seres de luz”. BIBI GAYTÁN

Muy accesible, la actriz compartió otros detalles de cómo se sienten como papás ante la noticia de que se casa la menor.

“Siempre he sido muy mamá gallina, siempre he estado muy al pendiente de mis hijos, ustedes lo saben. Me he dedicado gran parte de mi vida solo a ellos, y ahora se me va la chiquita, de los tres grandes”.

Agregó que desea que entiendan que verdaderamente se trata de un compromiso para toda la vida.

“Les deseamos felicidad, qué va a querer un padre, sino que sean felices… Lo realmente valioso es la decisión que están tomando de comprometerse”. biby gaytán

¿Qué dijo Eduardo Capetillo?

Al final de la reunión con la prensa Capetillo, que se había mantenido al margen, accedió a hablar.

“Este muchacho tuvo un detalle con nosotros, quiso hablar con nosotros para pedirnos permiso, para pedir nuestra bendición. Esos detalles hablan muy bien de él”. eduardo capetillo

Y confirmó que incluso está apoyando con los preparativos de la fiesta para que sea muy mexicana.

