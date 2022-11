Así reaccionó Shakira sobre el retiro de Piqué, en memes 😂

Ciudad de México.- Billie Eilish trae su Happier Than Ever, The World Tour 2023, a México, ¡con tres fechas!

En redes sociales es tendencia la presencia de Billie Eilish porque dará varios conciertos en México el próximo año, no de ellos en Pa’l Norte; pero también cantará en El Foro Sol de esta ciudad el 29 de marzo del próximo año y en Guadalajara el 2 de abril. Aun no se precisa la fecha exacta en que subirá al escenario en Monterrey.

Con el lanzamiento de su segundo álbum Happier Than Ever, que debutó en el número 1 del Billboard 200 en Estados Unidos y en más de 19 países alrededor del mundo, la joven de 20 años nacida en Los Ángeles alcanzó el éxito global.

Desde el lanzamiento de su sencillo debut ocean eyes en 2015, Eilish continúa alcanzando lo más alto de la industria con su característico sonido que desafía el género pop.

YA VISTE: Nuevo vistazo a Desencantada

Serán tres días de Pa’l Norte

Billie Eilish, Blink 182 y The Killers forman parte del cartel de la edición 2023 del festival Tecate Pa’l Norte, el mayor del norte de México y uno de los más importantes del país.

En 2023 el festival se amplia a tres días en lugar de un solo fin de semana.

Los promotores del evento revelaron este jueves a los artistas del festival, que se realizará los próximos 31 de marzo y 1 y 2 de abril en Monterrey.

Entre los artistas latinos destacan Sebastián Yatra y Wisin y Yandel. Entre los mexicanos están Café Tacvba, Carín León, Panteón Rococó, Carla Morrison, José Madero, Julieta Venegas, Plastilina Mosh y León Larregui.

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube