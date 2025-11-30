Axel Parker: el influencer que prioriza la responsabilidad con valores y respeto a la familia

Ciudad de México.- El influencer y tiktoker Axel Parker afirmó que la creación de contenido debe asumirse con responsabilidad, especialmente ante los millones de jóvenes que consumen redes sociales.
En entrevista con SIETE24 Noticias, sostuvo que la influencia digital no puede desligarse de los valores familiares, el respeto y la dignidad humana.
Parker, cuya comunidad supera el millón de seguidores en TikTok, participó en esta conversación con motivo del Día Internacional del Influencer, que se celebra el 30 de noviembre.
Un creador que priorizó la responsabilidad y el mensaje positivo
Parker comentó que su llegada a las redes se dio hace casi una década. Recordó sus inicios en YouTube con contenido humorístico y, con el tiempo, migró al análisis cinematográfico. En este punto, subrayó el peso que conlleva tener una audiencia numerosa.
“El tío Ben en Spider-Man decía que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y yo creo que sí. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno expone”, dijo Parker.
El creador sostuvo que el entretenimiento también debe fomentar convivencia sana. Explicó que evita el uso de lenguaje ofensivo para mantener su contenido apto para familias con niños.
“Yo siempre trato de manejar las cosas lo más ‘family friendly’ que se pueda”, afirmó.
Valores, cercanía y reconocimiento al público
Parker señaló que su compromiso no se limita al mensaje, sino también al trato con el público.
Reconoció que ha observado conductas negativas entre algunos creadores durante eventos.
“He visto gente que ignora al público en las alfombras rojas. Eso me cae muy mal porque gracias a ellos estamos donde estamos”, aclaró.
Agregó que su comunidad ocupa un lugar esencial en su trayectoria, pues su crecimiento se debe al seguimiento constante que recibe.
Explicó que, incluso en las interacciones breves, intenta mantener una actitud agradecida.
También mencionó que busca que sus seguidores desarrollen criterio propio al consumir cine o series.
“Siempre les digo que saquen sus propias conclusiones, no solamente se dejen guiar por lo que diga cualquier otra persona”, comentó.
Destacó que publica contenido diario, aunque procura seleccionar actividades que aporten valor a su audiencia. Señaló que, con el tiempo, aprendió a rechazar invitaciones a eventos que no fortalecen su proyecto.
Familia, formación personal y apoyo incondicional
El influencer resaltó que sus logros no se explican sin el acompañamiento de su familia. Parker aseguró que el respaldo de sus padres, hermanos y novia fue decisivo en su desarrollo personal y profesional.
“La familia es lo más importante, porque si no tienes familia estás solo”, advirtió.
Recordó que, durante sus primeros eventos en México, su padre lo acompañó constantemente y su madre se mantuvo pendiente de sus avances. Mencionó que su novia, también creadora de contenido, participa en su proceso de grabación y producción diaria.
El creador sostuvo que la convivencia familiar representa un punto de equilibrio ante el estrés emocional y la presión que conlleva la exposición pública.
Señaló que la cercanía con sus seres queridos le permitió mantener perspectiva en momentos de crecimiento rápido.
Disciplina, constancia y metas a futuro
Parker mencionó que inició en redes sin recursos técnicos avanzados. Explicó que su mayor obstáculo fue vencer el miedo al primer video y aseguró que la constancia fue clave para crecer en YouTube y TikTok.
“Es una lucha constante mental. Si el primer video no te pega, tienes que seguir y seguir”, explicó al hablar sobre sus inicios.
El influencer relató que ha vivido experiencias destacadas, como entrevistar a Tom Holland, participar en la premier mundial de Thor y aparecer como star talent en “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.
Dijo que espera cumplir su meta de entrevistar a Daniel Radcliffe, famoso por su personaje de Harry Potter, en un futuro próximo.
De cara a los nuevos creadores, Parker envió un mensaje directo.
“Si quieres hacerlo, hazlo. No necesitas una cámara profesional. No te rindas y sé constante”, concluyó.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Cine
“Sorda” aborda con amor el reto de la maternidad silenciosa
Galardonada en el Festival de Berlín
La ópera prima de la directora Eva Libertad, “Sorda”, no es solo una de las películas más laureadas del reciente cine español (ganadora del Premio del Público en la Berlinale 2025 y la Biznaga de Oro en Málaga); es, ante todo, un ejercicio cinematográfico que nos obliga a escuchar el silencio.
Basada en el cortometraje homónimo nominado al Goya, esta cinta se inspira en la relación real de la directora con su hermana, la actriz sorda y artista visual Míriam Garlo, quien aquí interpreta a Ángela. La historia nació de una conversación entre las dos hermanas sobre los miedos y desafíos de la maternidad cuando se es sorda. Primero hicieron el corto y luego la película.
La premisa es íntima y universal: una pareja feliz, proveniente de dos mundos distintos, el de las señas y el de las palabras, afronta el desafío de la maternidad. La llegada de la hija deseada amplifica los miedos de Ángela y comienza a cambiar la vida doméstica. El filme se adentra en esa zona donde amar implica, constantemente, traducirse.
El retrato de la exclusión
El gran acierto de Eva Libertad, tal como señala la crítica, radica en la sobriedad y la naturalidad con la que aborda la sordera. “Sorda” rehúye del sensacionalismo o el drama explícito, evitando caer en sensiblerías. En lugar de ello, se enfoca en la “exclusión blanda” que nace del olvido cotidiano, del desplazamiento sutil.
La crítica especializada ha sido unánime en destacar que la película no trata la sordera como una tragedia o un punto de partida para una tesis. Es, simplemente, un modo de habitar el mundo.
La directora lo resume así:
“No quise hacer una tesis sobre la sordera, sino una historia sobre una mujer que busca ser vista y amada como es. Ángela está preparada para el mundo, pero el mundo no está preparado para ella.”
La película logra empatizar con la realidad de la comunidad sorda, exponiendo las dificultades que encuentran incluso en espacios tan íntimos como la crianza compartida o el ámbito hospitalario.
El poder de la mirada y la lengua de señas
El filme se sostiene sobre dos pilares artísticos innegables. Primero, la labor de Míriam Garlo, descrita por la prensa como “extraordinaria”. La actriz sorda no busca simpatía ni heroicidad; su actuación, cargada con la fuerza de su mirada, revela la complejidad de una mujer que ama, y demuestra que la emoción no necesita sonido para conmover.
La delicadeza en el uso de la lengua de señas convierte a “Sorda” en una película diferente sobre la maternidad.
“Sorda” se puede ver en México, en la Sala de Arte Cinépolis durante todo noviembre.
Producida por Tulip Pictures ha conquistado al público y a la crítica por su valentía, precisión y su humanismo desgarrador. No sólo visibiliza, sino que interpela al espectador a confrontar su propia capacidad de comprensión.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cine
El campeón que lo tenía todo y lo dejó por la fe: ‘Solo Javier’ ya está en cines
Ciudad de México.- La conmovedora docuficción Solo Javier, la historia real de un hombre que, a pesar de nacer en la cuna de la aristocracia española y tocar la cima del éxito deportivo en Estados Unidos, sintió un profundo vacío, ya está en cines. Para hablar de este poderoso testimonio de conversión, Siete24 conversó en exclusiva con Jordi Bosch, presidente de la Fundación Javier Sartorius.
Javier Sartorius, fue, en palabras de Bosch, un chico que lo tuvo todo. Un joven que triunfó en el deporte hasta convertirse en campeón de pádel-tenis en Estados Unidos. Sin embargo, su camino hacia el éxito fue también un recorrido para conocer otra forma de vivir.
“Javier fue una persona que triunfó, pero evidentemente probó todo en la vida, lo probó absolutamente todo. Hace un recorrido después en el que se da cuenta que su vida está vacía de sentido”.
El impacto de la pobreza: Un San Agustín moderno
El documental Solo Javier refleja un proceso de conversión que no fue repentino. El primer impacto lo vivió en Los Ángeles, al quedar profundamente conmovido por la pobreza de las personas sin techo. Esta experiencia lo llevó a cuestionar sus propias “miserias” y el sentido de su existencia, relata Jordi, amigo personal de Javier.
“Él venía de un medio económico fuerte y el impacto con la pobreza le hizo darse cuenta de sus propias miserias. Vio que había gente que no tenía nada pero era feliz, y él deseaba esa felicidad”.
Debido a esto la vida del joven deportista dio un giro radical, dejó todo y se fue como misionero laico a Cuzco, Perú, donde finalmente encontró la luz de la Fe y dio el paso definitivo hacia la vida espiritual. Javier entró al seminario en Toledo, pero el Señor lo llamó a una vida distinta: la vida eremítica y monástica en una comunidad, donde pasó 14 años. Su proceso de búsqueda y renuncia, subraya Bosch, es una “especie de San Agustín de los tiempos modernos”.
Un modelo de vida a seguir
La motivación para realizar Solo Javier surgió después de la muerte de Javier en 2006, y la sugerencia de un rector de seminario de que el joven había vivido las virtudes en grado heroico, como un santo, por ello decidieron dar a conocer su vida, comenta el presidente de la Fundación.
Solo Javier es una producción de Adauge, dirigida por Josepmaria Anglès y distribuida por Bosco Films, es una docuficción que complementa las entrevistas y el material de archivo de sus viajes, con escenas de ficción para seguir fielmente los pasos de Javier por España, Estados Unidos y Perú. En este último, el equipo rodó y se encontró con aquellos niños que hoy son adultos y que compartieron vida con Javier hace 35 años.
Solo Javier comparte belleza, verdad y bondad en la pantalla grande
El atractivo de la película, según Bosch, es su honestidad y su mensaje universal. El público no solo verá la historia de un hombre con recursos que renunció a la comodidad, sino un relato humano con coherencia.
“Vamos a descubrir tres cosas: nos va a entrar la belleza por los ojos, porque tiene una fotografía de la película impresionante. Vamos a hacer el juicio de la razón porque es una historia que tiene una coherencia. Y cuando lo bajemos al corazón, vamos a descubrir el bien que nos puede generar”.
En la película los espectadores mexicanos podrán encontrar además un elemento de hermandad, pues Javier vivió 14 años en un santuario dedicado a Nuestra Señora del Hort, una Virgen de tez morena que Jordi Bosch hermana con la Virgen de Guadalupe.
La película ‘Solo Javier’ ya está en cartelera de Cinemex, como una invitación a emprender ese viaje espiritual e interior que el joven aristócrata recorrió hasta el final de sus días.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cine
Los domingos: La película que retrata la sed de Dios en la generación Z
Ciudad de México.- La cineasta española Alauda Ruiz de Azúa ha acaparado la atención de la crítica con Los domingos, una película que explora un tema sorprendente en el cine actual: la llamada a la vida religiosa. La cinta, que se ganó la prestigiosa Concha de Oro en el último Festival de San Sebastián, aborda la historia de Ainara, una joven vasca cuya decisión de entrar en un convento desata tensiones y asombro en su entorno familiar.
Según la perspectiva de Víctor Lenore, crítico de cine de InfoVaticana, la película plasma con maestría el choque espiritual entre una aspiración elevada y el mundo contemporáneo. La trama se centra en cómo la firmeza silenciosa de la adolescente Ainara, que recientemente perdió a su madre, desequilibra a su tía Maite, una gestora cultural progresista, exitosa, y retrata cómo la vocación, que hace décadas era motivo de alegría, hoy se vive socialmente como una tragedia.
El crítico de InfoVaticana enfatiza la calidad del reparto, señalando que la inmersión es tal que el espectador se siente un “intruso invisible en los conflictos familiares.” También subraya la potencia de los diálogos, que exponen sin dramatismos la enorme brecha entre la concepción materialista y la concepción devota de la existencia. La película desmitifica, a través del proceso de Ainara, la idea de la vocación como “secta,” dejando claro que se trata de un encierro voluntario y revocable en cualquier momento.
La propia Ruiz de Azúa, quien se ha declarado no creyente en diversas entrevistas, compartió que se animó a realizar esta obra tras vivir un caso similar en su entorno, lo que añade una capa de intensidad y honestidad a la narración, al presentar la fuerza del amor a Cristo a través de los ojos de una observadora externa.
TE RECOMENDAMOS: Solo Javier, la historia de Javier Sartorius llega a los cines
Del reguetón a la belleza sobria del convento
Uno de los puntos más elogiados de la dirección es su habilidad para integrar elementos culturales aparentemente dispares, utilizando la música pop de manera ingeniosa.
Lenore destaca cómo éxitos pop contemporáneos como “Quédate” de Quevedo o “Callaíta” de Bad Bunny son incorporados, pero resignificados en clave católica. Por ejemplo, “Quédate” se convierte, según el análisis, en una canción que explica el dolor de una vida sin Dios, mientras que “Callaíta” funciona como un elogio a la fortaleza interior femenina.
La directora logra, además, un equilibrio visual entre “la belleza sobria de los conventos, las escenas de la incipiente sensualidad adolescente y las postales de la decadencia económica de la clase alta,” lo que subraya la amplitud de su visión artística.
¿Dónde podemos verla?
La película Los domingos estrenó en España en el Festival de San Sebastián, donde recibió su máximo galardón. Actualmente, se encuentra en cartelera en ese país, y se espera que próximamente llegue a plataformas de streaming en el resto de América Latina.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cine
La maternidad incondicional, el tema de la primera película juntos de Ludwika y su hijo
En su primera película juntos
Ciudad de México. El cine mexicano lleva a la gran pantalla una de las reflexiones más profundas sobre el caracter incondicional de la maternidad. La actriz Ludwika Paleta y su hijo Nicolás Haza protagonizan Después, la nueva cinta de la directora Sofía Gómez Córdova que aborda la entrega total de una madre y su lucha para encontrar un sentido tras la pérdida devastadora de su hijo.
El largometraje marca el debut cinematográfico conjunto de madre e hijo, una experiencia que, según Paleta, quedará grabada en su historia personal y profesional.
¿De qué trata Después?
Ludwika Paleta interpreta a Carmen, una madre que enfrenta la sorpresiva e inquietante muerte de su único hijo, Jorge (Nicolás Haza).
Jorge se convirtió en el mejor amigo de su madre después de que su padre a la familia cuando él era niño. Esta cercanía hace que la pérdida sea aún más demoledora para Carmen.
En conferencia de prensa la actriz describió esta producción como un proyecto íntimo que trasciende el tiempo:
“Es y será para siempre nuestra película”.
La directora Sofía Gómez Córdova comentó que, aunque la elección de Nicolás Haza se basó en su talento y madurez y no en su parentesco, la relación real funcionó a favor del filme. La realizadora reconoció que trabajar con una relación tan cercana es un arma de doble filo:
“Todos los elementos que pudieran haber sido obstáculos no estuvieron ahí y al contrario tuvieron la sabiduría, la intuición y la inteligencia para usar las cosas de su relación que sí funcionan para la película”.
Maternidad y sacrificio
La trama se enfoca en Carmen y en su intento por rehacer su vida, un proceso que la lleva a descubrir aspectos desconocidos de su hijo y a cuestionar todo lo que creía saber sobre él. El largometraje enfatiza la maternidad y los sacrificios que conlleva.
Paleta reflexiona sobre cómo el rol de madre muchas veces obliga a dejar de lado la vida personal en favor del hijo.
“Lejos de cuestionar tu maternidad, simplemente te vuelcas hacia alguien y dejas tu vida, tus pasiones y tus relaciones de lado, y ese elemento era clave para entender que después (de la pérdida) te quedas sin nada”.
La pérdida y sus múltiples versiones
La pérdida familiar en Después es incomprensible y ambigua. La película no ofrece respuestas fáciles, sino que obliga al espectador a participar en el cierre emocional de la historia. El filme es, como explica Paleta, “con muchas lecturas” y hecho para que “cada uno decida cómo cerrar la historia.”
La historia también muestra cómo una misma persona puede tener diferentes versiones según quién la cuente, un detalle crucial para el personaje de Jorge. La directora Gómez Córdova detalló que esto era “uno de los objetivos de la película”.
“Ese es uno de los muchos sentimientos que viven las personas cercanas a quienes mueren en circunstancias incomprensibles. Simplemente no pueden saber ni darle sentido a piezas que no van a encajar,” lamentó la cineasta, abordando la complejidad del duelo que enfrentan las familias.
La película Después se estrena en los cines el próximo 13 de noviembre, es un drama conmovedor.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Un México que pierde su humanidad… y cómo recuperarla
Premio FIL: La humanidad enfrenta un retroceso moral
Proponen multas por abandono, abuso o daño patrimonial a menores
Vacunar contra hepatitis B salva vidas desde el nacimiento
¿El frío causa resfriados? Lo que dice la evidencia científica
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
Sin cuidados paliativos, México no está listo para debatir la eutanasia: Dr. Guillermo Aréchiga
CEM clama por la paz, ante asesinato de alcalde en Uruapan, Michoacán
CIDH está en crisis de legitimidad por escándalo de “juez-comisionado”: Global Center for Human Rights
Sisley Fernanda y el calvario del acoso escolar en México
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 1 día
Neydy Casillas: mexicana que defiende la dignidad humana en pasillos del poder global
-
Programahace 3 días
Ya está listo “El Cascanueces”, el ballet ideal para iniciar a los niños en el arte
-
Cienciahace 4 horas
¿El frío causa resfriados? Lo que dice la evidencia científica
-
Méxicohace 3 días
Recuerdan en Jalisco al Siervo de Dios Arturo Álvarez Ramírez