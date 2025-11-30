Axel Parker: el influencer que prioriza la responsabilidad con valores y respeto a la familia

Ciudad de México.- El influencer y tiktoker Axel Parker afirmó que la creación de contenido debe asumirse con responsabilidad, especialmente ante los millones de jóvenes que consumen redes sociales.

En entrevista con SIETE24 Noticias, sostuvo que la influencia digital no puede desligarse de los valores familiares, el respeto y la dignidad humana.

Parker, cuya comunidad supera el millón de seguidores en TikTok, participó en esta conversación con motivo del Día Internacional del Influencer, que se celebra el 30 de noviembre.

Un creador que priorizó la responsabilidad y el mensaje positivo

Parker comentó que su llegada a las redes se dio hace casi una década. Recordó sus inicios en YouTube con contenido humorístico y, con el tiempo, migró al análisis cinematográfico. En este punto, subrayó el peso que conlleva tener una audiencia numerosa.

“El tío Ben en Spider-Man decía que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y yo creo que sí. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno expone”, dijo Parker.

El creador sostuvo que el entretenimiento también debe fomentar convivencia sana. Explicó que evita el uso de lenguaje ofensivo para mantener su contenido apto para familias con niños.

“Yo siempre trato de manejar las cosas lo más ‘family friendly’ que se pueda”, afirmó.

Valores, cercanía y reconocimiento al público

Parker señaló que su compromiso no se limita al mensaje, sino también al trato con el público.

Reconoció que ha observado conductas negativas entre algunos creadores durante eventos.

“He visto gente que ignora al público en las alfombras rojas. Eso me cae muy mal porque gracias a ellos estamos donde estamos”, aclaró.

Agregó que su comunidad ocupa un lugar esencial en su trayectoria, pues su crecimiento se debe al seguimiento constante que recibe.

Explicó que, incluso en las interacciones breves, intenta mantener una actitud agradecida.

También mencionó que busca que sus seguidores desarrollen criterio propio al consumir cine o series.

“Siempre les digo que saquen sus propias conclusiones, no solamente se dejen guiar por lo que diga cualquier otra persona”, comentó.

Destacó que publica contenido diario, aunque procura seleccionar actividades que aporten valor a su audiencia. Señaló que, con el tiempo, aprendió a rechazar invitaciones a eventos que no fortalecen su proyecto.

Familia, formación personal y apoyo incondicional

El influencer resaltó que sus logros no se explican sin el acompañamiento de su familia. Parker aseguró que el respaldo de sus padres, hermanos y novia fue decisivo en su desarrollo personal y profesional.

“La familia es lo más importante, porque si no tienes familia estás solo”, advirtió.

Recordó que, durante sus primeros eventos en México, su padre lo acompañó constantemente y su madre se mantuvo pendiente de sus avances. Mencionó que su novia, también creadora de contenido, participa en su proceso de grabación y producción diaria.

El creador sostuvo que la convivencia familiar representa un punto de equilibrio ante el estrés emocional y la presión que conlleva la exposición pública.

Señaló que la cercanía con sus seres queridos le permitió mantener perspectiva en momentos de crecimiento rápido.

Disciplina, constancia y metas a futuro

Parker mencionó que inició en redes sin recursos técnicos avanzados. Explicó que su mayor obstáculo fue vencer el miedo al primer video y aseguró que la constancia fue clave para crecer en YouTube y TikTok.

“Es una lucha constante mental. Si el primer video no te pega, tienes que seguir y seguir”, explicó al hablar sobre sus inicios.

El influencer relató que ha vivido experiencias destacadas, como entrevistar a Tom Holland, participar en la premier mundial de Thor y aparecer como star talent en “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

Dijo que espera cumplir su meta de entrevistar a Daniel Radcliffe, famoso por su personaje de Harry Potter, en un futuro próximo.

De cara a los nuevos creadores, Parker envió un mensaje directo.

“Si quieres hacerlo, hazlo. No necesitas una cámara profesional. No te rindas y sé constante”, concluyó.

