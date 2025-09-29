Bad Bunny en el Super Bowl LX: entre la celebración latina y la controversia política

Ciudad de México.- El anuncio llegó apenas hace unas horas y ya acapara titulares en todo el mundo: Bad Bunny será el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La confirmación convierte al puertorriqueño en el primer exponente del reguetón y trap latino en liderar uno de los escenarios más vistos de la industria del entretenimiento global, un hito que consolida su ascenso como fenómeno cultural y comercial.

Celebración histórica para la música latina

Para millones de fanáticos, especialmente en América Latina y la comunidad latina en Estados Unidos, la noticia es motivo de orgullo. En redes sociales abundan mensajes celebrando que “el reguetón llegó al Super Bowl”, recordando la trayectoria meteórica del artista que en menos de una década pasó de grabar en SoundCloud a ser uno de los músicos más escuchados del planeta.

Medios especializados como Billboard y The New York Times subrayan que el anuncio representa un reconocimiento al peso cultural y económico de la música latina en la industria global. El show, además, promete ser un escaparate para el idioma español en un evento de alcance mundial.

Reacciones divididas: entusiasmo y críticas

Sin embargo, no todo es aplausos. En redes sociales, fans de la NFL expresan su incomodidad, cuestionando la elección de un artista que canta principalmente en español. En plataformas como X, la frase “no habrá canciones en inglés” se volvió tendencia entre los críticos.

Además, rescataron posturas políticas previas de Bad Bunny, como sus críticas al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), lo que ha alimentado un debate que trasciende lo musical. Forbes reportó que un sector lo acusa de “no representar los valores del público del Super Bowl”, mientras otros usuarios defienden la diversidad cultural que la NFL busca reflejar con esta elección.

El poder del streaming y las redes sociales

Más allá de las posturas encontradas, la decisión de la NFL y Apple Music responde a una realidad innegable: Bad Bunny es una de las figuras más influyentes de la música global, con cifras récord en plataformas de streaming y un ejército de seguidores en redes sociales. Su capacidad de generar conversación, atraer audiencias jóvenes y movilizar comunidades digitales lo convierten en una apuesta estratégica para un evento que cada año compite por mantener su relevancia mediática.

El “Conejo Malo” no solo lidera listas musicales, sino también tendencias culturales: su estilo desafiante, colaboraciones internacionales y presencia en la moda lo colocan como ícono pop de alcance mundial. La expectativa ahora está puesta en el repertorio que llevará al escenario, y en si incluirá colaboraciones sorpresa, como suele suceder en los shows de medio tiempo.

Política y música: un debate inevitable

El trasfondo político que rodea a Bad Bunny no puede ignorarse. Su activismo, especialmente en temas migratorios y de justicia social, ha marcado parte de su discurso público. Para algunos, su presencia en el Super Bowl es una oportunidad para visibilizar esas luchas; para otros, una decisión arriesgada que podría incomodar a ciertos sectores de la audiencia.

La combinación de música, espectáculo y discurso social convierte a este halftime show en uno de los más esperados, y probablemente más polémicos, de los últimos años.

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp