Brendan Fraser: Sin mis hijos y mi familia yo no estaría aquí

Los Premios SAG, que se entregaron este domingo, dieron cierta claridad en las categorías principales de actuación, al premiar a Brendan Fraser por su impresionante transformación en La ballena (The whale).

El premio de mejor actor era uno de los más difíciles de definir. Austin Butler de “Elvis”, Fraser de “La ballena” y Colin Farrell de “Los espíritus de la isla” eran favoritos; pero fue Brendan Fraser quien se llevó a casa el SAG por el papel con el que vuelve al cine.

Fraser superó a Austin Blutler, que ya ganó el Globo de Oro y el BAFTA.

Después de casi dos décadas desaparecido, el actor de La momia, regresó con este papel y pronunció un discurso inspirador dirigido a los actores olvidados como él lo fue.

“Charlie es alguien que está en una balsa de remordimientos, pero está en un mar de esperanza. Y yo he estado en ese mar y me he montado en esa ola últimamente y ha sido poderoso y bueno, y también he tenido esa ola que me ha aplastado hasta el fondo del océano y me ha arrastrado la cara por allí y he acabado en alguna playa extraña en un mundo diferente y preguntándome, ¿dónde estoy ahora?”