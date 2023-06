Bryan Cranston se retira para pasar más tiempo con su esposa

Ciudad de México.- Bryan Cranston protagonista de la aclamada serie Breaking Bad, reveló a la edición inglesa de la revista GQ que planea retirarse temporalmente de la actuación.

El actor de 67 años, que también es conocido mundialmente por su papel de Hal en la serie Malcolm el de en medio, mencionó que será en el 2026 cuando, muy probablemente, se aleje de los reflectores para enfocarse en pasar más tiempo con su esposa Robin Dearden pues, en palabras de Cranston:

Bryan Cranston aseguró que esto es una pausa en la cual no pensará en el trabajo y que le gustaría mudarse a un pequeño pueblo en otro país donde pueda salir a pasear, convivir con amigos y olvidarse de tener que leer guiones.

“Primero, me permitirá pasar tiempo con Robin (mi hermosa esposa desde hace 34 años) de una manera que no he podido en los últimos 25 años… no como esposa de una celebridad, sino como un amoroso matrimonio. pareja entrando en – bueno, seamos honestos, nuestros últimos años, con nuevas esperanzas y metas y experiencias”.

bryan cranston