BTS: Rechazan reventa y alertan por fraudes

Ciudad de México.- El fenómeno global BTS mostró toda su fuerza en México. En cuestión de minutos, los boletos para los tres conciertos programados los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP se agotaron, confirmando que la llamada fiebre BTS no es una exageración, sino un movimiento cultural de escala mundial.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 2.1 millones de personas ingresaron a la plataforma de Ticketmaster en busca de entradas, mientras que 1.1 millones de usuarios se formaron en la fila virtual durante las distintas etapas de preventa y venta general. Frente a esta demanda masiva, la disponibilidad total fue de 136 mil 400 boletos.

La totalidad de lugares se agotó en apenas 37 minutos, un dato que coloca este proceso de venta como uno de los más intensos en la historia reciente de los espectáculos en México.

Ticketmaster aclara su proceso de venta

Ante la frustración de miles de fans que no lograron conseguir boletos, la boletera reiteró su rechazo a la reventa ilegal y aclaró algunos puntos clave del proceso.

La empresa subrayó que no utiliza precios dinámicos ni algoritmos que modifiquen los costos durante la venta, y que los precios fueron establecidos desde el inicio por el artista y el promotor, manteniéndose sin cambios durante todo el proceso.

Tembién alertó sobre plataformas de reventa que permiten publicaciones especulativas, es decir, boletos que aún no existen o no han sido adquiridos. “Ninguna de estas plataformas está vinculada ni tiene acceso a los sistemas de Ticketmaster ni a la venta primaria”, enfatizó la compañía, al tiempo que llamó a los fans a extremar precauciones y pronunciarse en contra de la reventa.

Pero la organización del ARMY parece más efectiva.

BTS y el alcance global del fenómeno ARMY

El interés por los conciertos en la CDMX trascendió fronteras. Personas de más de mil 300 ciudades del mundo intentaron adquirir boletos, con alta demanda desde países de América Latina y ciudadades del sur de Estados Unidos.

Más allá de cifras, BTS tiene un vínculo emocional con su comunidad global, al impulsar mensajes de inclusión, diversidad y bienestar, valores que han consolidado a ARMY como una de las bases de fans más organizadas y activas del mundo.

YA VISTE: BTS Y ARMY ¿Por qué impulsan un fenómeno global?

IA, bots y nuevos riesgos para los fans

De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, la inteligencia artificial ya es utilizada para detectar eventos de alta demanda, operar bots y ajustar precios de reventa casi en tiempo real, incluso cuando los boletos originales mantienen precios fijos.

“La Inteligencia Artificial se ha convertido en un factor común en muchos de los riesgos emergentes del entorno digital… está siendo aprovechada para anticipar comportamientos y generar contenido malicioso cada vez más creíble”, explicó María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky.

Los expertos advierten que estos mecanismos elevan los riesgos económicos y emocionales para los fans, especialmente en eventos masivos con comunidades digitales tan amplias como el ARMY de BTS.

Un llamado a la prevención

Mientras crece la expectativa por el regreso de BTS a México en mayo, autoridades, plataformas y especialistas coinciden en un mensaje central: informarse, evitar intermediarios no oficiales y desconfiar de ofertas “demasiado buenas para ser verdad” es clave para proteger a los fans en un entorno digital cada vez más sofisticado.

npq

📲

Síguenos en WhatsApp