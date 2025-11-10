Entretenimiento
Cantante comparte latidos de su bebé por nacer y descubre el ritmo natural de la vida
Ciudad de México.— Charlie Puth publicó un video en sus redes sociales en el que se escuchan los latidos del corazón de su hijo por nacer. El cantante estadounidense relacionó ese sonido con el ritmo de la música y explicó cómo las pulsaciones humanas se asemejan a distintos tempos musicales a lo largo de la vida.
El sonido del corazón antes del nacimiento
El artista compartió en redes sociales que junto a su esposa, Brooke Sansone, esperan a su primer hijo, cuyo nacimiento está previsto para marzo. En una publicación reciente, Puth reprodujo el latido del corazón del bebé y lo describió como una experiencia que lo llevó a reflexionar sobre la conexión entre la música y el ritmo vital.
“El otro día estaba escuchando los latidos del corazón de nuestro bebé. El latido es como una canción de baile. Y me hizo darme cuenta de que nuestros latidos, desde el momento en que nacemos hasta que envejecemos, están directamente correlacionados con la música”, dijo.
Ritmos del desarrollo humano
Durante la gestación, el ritmo cardíaco de un bebé oscila entre 140 y 160 pulsaciones por minuto, aproximadamente el doble que el de un adulto. Puth comparó ese pulso con el ritmo de la música para bailar.
Al nacer, la frecuencia cardíaca desciende a entre 110 y 130 pulsaciones por minuto, ritmo que coincide con el de muchas canciones de cuna. Según explicó, esa coincidencia puede observarse cuando los padres mecen a sus hijos, ya que la música en ese rango de tempo genera calma y acompaña el movimiento natural del cuerpo.
LEE Operan en México a bebé de 26 semanas dentro del vientre materno
En la edad adulta, el corazón late entre 80 y 100 veces por minuto. Puth relacionó este rango con el tempo de numerosas composiciones musicales, aludiendo a que la respiración y el movimiento corporal se mantienen en sincronía con esos tiempos. Con el envejecimiento, la frecuencia cardíaca disminuye a entre 60 y 70 pulsaciones por minuto, lo que también se refleja en ritmos más pausados.
Una publicación sobre música y vida
Puth expresó: “No sé por qué lloro ahora. Ya sé por qué, porque la música es increíble y está directamente relacionada con la vida humana. Todos somos capaces de crear arte desde nuestro interior. Y estoy aquí, en internet, para mostrarles que ustedes también pueden hacerlo”.
El anuncio del embarazo
Semanas antes, el cantante se refirió a sí mismo y a su esposa como “mamá y papá”. Charlie Puth y Brooke Sansone confirmaron el embarazo a través del video musical de Changes, su más reciente sencillo. En una de las escenas, Sansone aparece acariciando su abdomen mientras Puth coloca sus manos sobre el vientre.
“El videoclip es la forma perfecta de compartir la parte más hermosa y colorida de mi vida, que está ocurriendo ahora mismo”, escribió el cantante.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Celebridades
Lola Cortés da prioridad a su salud mental y recibe la empatía de Jolette
Sufre ansiedad y claustrofobia
Ciudad de México.- La actriz Lola Cortés tomó la decisión de abandonar voluntariamente el reality show La Granja VIP este domingo, tras 28 días de encierro. La artista explicó, en un momento de quiebre, que el entorno del programa había agravado sus condiciones de trastorno de ansiedad y claustrofobia. Su decisión, de priorizar su salud mental y bienestar sobre el compromiso televisivo, generó una ola de empatía, incluyendo un inesperado y respetuoso mensaje de Jolette, la exconcursante de La Academia con la que mantuvo una histórica rivalidad.
El costo del encierro
Con un llanto incontrolable Lola Cortés se despidió de la competencia en el reality show, después de revelar su estado de salud mental. La actriz, conocida por su fuerte carácter en los escenarios y la televisión, mostró su lado más vulnerable al explicar que el encierro total del programa la afectó.
Detalló que padece un trastorno de ansiedad que, de acuerdo con la información médica disponible, se caracteriza por episodios intensos y recurrentes de preocupación, miedo y angustia, a menudo acompañados de síntomas físicos como palpitaciones y dificultad para respirar. A esta condición se sumó la claustrofobia, el miedo irracional e intenso a los espacios cerrados o confinados, la cual se potenció al estar sin comunicación con el exterior.
La artista de teatro musical relató que desconocía la naturaleza de “encierro” total del proyecto y por eso aceptó; pero ante el aumento de sus síntomas, no dudó en tomar una medida radical para protegerse.
“Quiero que me den la oportunidad de irme, ir con mis doctores, arreglar mi cuerpo, mi mente, mi familia no merece esto”, suplicó la actriz ante las cámaras. Hizo hincapié que su condición no es una debilidad emocional, sino una afección biológica que debe ser tratada.
“Esto es biológico, esto no es depresión y ya, yo no produzco serotonina el regulador del estrés”.
Resaltó que experimentó más ataques de pánico en las últimas semanas que desde que le fue detectado el trastorno.
Al salir del foro, Lola Cortés fue recibida por su hija Dariana, cuyo abrazo incondicional y contención emocional se volvieron virales; esto mostró el papel fundamental del apoyo familiar en momentos de crisis.
Jolette tuvo un gesto de empatía y reconciliación
Lo que en el pasado fue una confrontación en el medio del espectáculo, se transformó en una lección de empatía. Jolette, la ex participante de La Academia que fue blanco de las duras críticas de Lola hace 20 años, se pronunció sobre la situación.
Lejos de la rivalidad que marcó su historial, Jolette, quien también abandonó un reality, habló con sensibilidad y pidió respeto al público por la decisión de Lolita.
“Si ella estaba sufriendo y tenía un problema de salud mental, qué bueno que pudo salir. Le pido a la gente que tenga respeto por el tema y por su persona”.
A la pregunta de un medio de espectáculos escandaloso, Jolette cerró con un mensaje que se interpretó como un gesto de reconciliación y madurez.
“Yo no puedo saber quién es Lolita hoy. La conocí hace 20 años, pero si ella no pudo resistir, lo respeto absolutamente y deseo que sane y se recupere”.
La decisión de Lola Cortés y la respuesta de Jolette abren un debate necesario sobre los riesgos de la fama y la presión extrema en los formatos de telerrealidad, promoviendo un diálogo más honesto sobre la salud mental en el medio del espectáculo.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cine
Los domingos: La película que retrata la sed de Dios en la generación Z
Ciudad de México.- La cineasta española Alauda Ruiz de Azúa ha acaparado la atención de la crítica con Los domingos, una película que explora un tema sorprendente en el cine actual: la llamada a la vida religiosa. La cinta, que se ganó la prestigiosa Concha de Oro en el último Festival de San Sebastián, aborda la historia de Ainara, una joven vasca cuya decisión de entrar en un convento desata tensiones y asombro en su entorno familiar.
Según la perspectiva de Víctor Lenore, crítico de cine de InfoVaticana, la película plasma con maestría el choque espiritual entre una aspiración elevada y el mundo contemporáneo. La trama se centra en cómo la firmeza silenciosa de la adolescente Ainara, que recientemente perdió a su madre, desequilibra a su tía Maite, una gestora cultural progresista, exitosa, y retrata cómo la vocación, que hace décadas era motivo de alegría, hoy se vive socialmente como una tragedia.
El crítico de InfoVaticana enfatiza la calidad del reparto, señalando que la inmersión es tal que el espectador se siente un “intruso invisible en los conflictos familiares.” También subraya la potencia de los diálogos, que exponen sin dramatismos la enorme brecha entre la concepción materialista y la concepción devota de la existencia. La película desmitifica, a través del proceso de Ainara, la idea de la vocación como “secta,” dejando claro que se trata de un encierro voluntario y revocable en cualquier momento.
La propia Ruiz de Azúa, quien se ha declarado no creyente en diversas entrevistas, compartió que se animó a realizar esta obra tras vivir un caso similar en su entorno, lo que añade una capa de intensidad y honestidad a la narración, al presentar la fuerza del amor a Cristo a través de los ojos de una observadora externa.
TE RECOMENDAMOS: Solo Javier, la historia de Javier Sartorius llega a los cines
Del reguetón a la belleza sobria del convento
Uno de los puntos más elogiados de la dirección es su habilidad para integrar elementos culturales aparentemente dispares, utilizando la música pop de manera ingeniosa.
Lenore destaca cómo éxitos pop contemporáneos como “Quédate” de Quevedo o “Callaíta” de Bad Bunny son incorporados, pero resignificados en clave católica. Por ejemplo, “Quédate” se convierte, según el análisis, en una canción que explica el dolor de una vida sin Dios, mientras que “Callaíta” funciona como un elogio a la fortaleza interior femenina.
La directora logra, además, un equilibrio visual entre “la belleza sobria de los conventos, las escenas de la incipiente sensualidad adolescente y las postales de la decadencia económica de la clase alta,” lo que subraya la amplitud de su visión artística.
¿Dónde podemos verla?
La película Los domingos estrenó en España en el Festival de San Sebastián, donde recibió su máximo galardón. Actualmente, se encuentra en cartelera en ese país, y se espera que próximamente llegue a plataformas de streaming en el resto de América Latina.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cultura
Las Navidades de México del Ballet Folklórico están inspiradas en el nacimiento chiapaneco
Y el significado de las Posadas
Ciudad de México. El Ballet Folklórico de México, fundado por Amalia Hernández, anunció el regreso de su espectáculo Navidades en México, que en esta temporada está inspirado en Chiapas. El público podrá disfrutarlo en la explanada del Castillo de Chapultepec.
El montaje, que promueve la convivencia familiar, se consolida como un pilar en la agenda cultural decembrina porque reafirma valores como la apreciación de las tradiciones mexicanas. El Ballet tiene un compromiso con el desarrollo de proyectos que proveen sentido de arraigo, pertenencia e identidad nacional.
La identidad nacional y el legado cultural en un espectáculo
Salvador López López, director general y nieto de Amalia Hernández, destacó la responsabilidad de la compañía en la preservación y promoción de las costumbres mexicanas.
“El Ballet Folklórico de México tiene el honor de ser embajador de nuestras tradiciones, de llevar el colorido, la música y la danza que nos caracteriza más allá de nuestras fronteras”.
Con esta nueva temporada, la compañía agradece la oportunidad de seguir llevando “la alegría de la Navidad a todos los mexicanos en este icónico recinto, el Castillo de Chapultepec”, señaló López López.
El nacimiento en Chiapas simboliza fertilidad
La directora del Ballet Folklórico de México, Viviana Basanta Hernández, reveló en conferencia de prensa la novedad que enriquecerá el enfoque en las tradiciones: una profunda investigación de las costumbres navideñas en Chiapas.
La investigación se centró en la particular manera en que el estado del sur abrazó la Navidad.
“Hice una profunda investigación de Chiapas, a Chiapas no llegó la Conquista de una manera tan contundente, así que hay un sincretismo muy particular al generar su Navidad”.
Este enfoque se traduce en una escenografía con un significado de fertilidad. La directora detalló que en Chiapas, “se monta un pesebre con hojas de maíz y agua que simboliza la fertilidad”.
Con esta adición, el Ballet Foklórico busca un nuevo lenguaje escénico. “Vamos a empapar al público de ese otro México que queda un poco más lejano y tiene un lenguaje distinto. Hace mucho que Chiapas no está como protagonista en nuestros programas,” puntualizó.
TE RECOMENDAMOS: Protagonista de The Chosen revela cómo la eucaristía le ayudó al filmar la Crucifixión
El mensaje de fe: De la anunciación a la posada
El espectáculo está inspirado en las festividades tradicionales del país. Se traduce en tres actos que guían al público a través de un relato de valores y fe:
El Nacimiento: El primer acto recrea el momento de la anunciación, con el montaje de un nacimiento viviente que simboliza la llegada de la esperanza y la renovación.
Ofrendas y Danza Regional: El segundo acto celebra la visita de los Reyes Magos y su ofrenda al Niño Dios. Está representado con danzas provenientes de diferentes regiones del país, que muestran la riqueza cultural de las costumbres mexicanas.
La Posada: El acto final es una posada típica mexicana. Muestra la peregrinación, el canto de las letanías, y la luz de las velas que guían a los caminantes. La tradición culmina con la piñata, un elemento con profundo significado moral: sus siete picos simbolizan los siete pecados capitales, y la fuerza necesaria para romperla representa el triunfo del bien sobre el pecado y las tentaciones.
La riqueza de estos tres actos hace de Navidades en México del Ballet Folklórico, una experiencia completa que honra la tradición, refuerza el vínculo familiar y transmite los valores de la cultura mexicana de generación en generación.
Las funciones se llevarán a cabo en el Castillo de Chapultepec, del 25 al 30 de diciembre, y enero del 1 al 10.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cine
La maternidad incondicional, el tema de la primera película juntos de Ludwika y su hijo
En su primera película juntos
Ciudad de México. El cine mexicano lleva a la gran pantalla una de las reflexiones más profundas sobre el caracter incondicional de la maternidad. La actriz Ludwika Paleta y su hijo Nicolás Haza protagonizan Después, la nueva cinta de la directora Sofía Gómez Córdova que aborda la entrega total de una madre y su lucha para encontrar un sentido tras la pérdida devastadora de su hijo.
El largometraje marca el debut cinematográfico conjunto de madre e hijo, una experiencia que, según Paleta, quedará grabada en su historia personal y profesional.
¿De qué trata Después?
Ludwika Paleta interpreta a Carmen, una madre que enfrenta la sorpresiva e inquietante muerte de su único hijo, Jorge (Nicolás Haza).
Jorge se convirtió en el mejor amigo de su madre después de que su padre a la familia cuando él era niño. Esta cercanía hace que la pérdida sea aún más demoledora para Carmen.
En conferencia de prensa la actriz describió esta producción como un proyecto íntimo que trasciende el tiempo:
“Es y será para siempre nuestra película”.
La directora Sofía Gómez Córdova comentó que, aunque la elección de Nicolás Haza se basó en su talento y madurez y no en su parentesco, la relación real funcionó a favor del filme. La realizadora reconoció que trabajar con una relación tan cercana es un arma de doble filo:
“Todos los elementos que pudieran haber sido obstáculos no estuvieron ahí y al contrario tuvieron la sabiduría, la intuición y la inteligencia para usar las cosas de su relación que sí funcionan para la película”.
Maternidad y sacrificio
La trama se enfoca en Carmen y en su intento por rehacer su vida, un proceso que la lleva a descubrir aspectos desconocidos de su hijo y a cuestionar todo lo que creía saber sobre él. El largometraje enfatiza la maternidad y los sacrificios que conlleva.
Paleta reflexiona sobre cómo el rol de madre muchas veces obliga a dejar de lado la vida personal en favor del hijo.
“Lejos de cuestionar tu maternidad, simplemente te vuelcas hacia alguien y dejas tu vida, tus pasiones y tus relaciones de lado, y ese elemento era clave para entender que después (de la pérdida) te quedas sin nada”.
La pérdida y sus múltiples versiones
La pérdida familiar en Después es incomprensible y ambigua. La película no ofrece respuestas fáciles, sino que obliga al espectador a participar en el cierre emocional de la historia. El filme es, como explica Paleta, “con muchas lecturas” y hecho para que “cada uno decida cómo cerrar la historia.”
La historia también muestra cómo una misma persona puede tener diferentes versiones según quién la cuente, un detalle crucial para el personaje de Jorge. La directora Gómez Córdova detalló que esto era “uno de los objetivos de la película”.
“Ese es uno de los muchos sentimientos que viven las personas cercanas a quienes mueren en circunstancias incomprensibles. Simplemente no pueden saber ni darle sentido a piezas que no van a encajar,” lamentó la cineasta, abordando la complejidad del duelo que enfrentan las familias.
La película Después se estrena en los cines el próximo 13 de noviembre, es un drama conmovedor.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Esta bacteria causa cáncer de estómago y ¡7 de cada 10 mexicanos la tienen!
Nueva normativa, sinodalidad y construcción de paz para la 119 Asamblea de Obispos de México
La unión familiar que llevó a “La Hormiga” González al título de goleo con Chivas
Lola Cortés da prioridad a su salud mental y recibe la empatía de Jolette
¿Cuáles son las principales causas de muerte infantil en México?
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
“Pensé que no iba a lograrlo”: Martha Higareda espera el nacimiento de sus gemelas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 1 día
El renacer de Tavo Betancourt; Cuando el éxito te rompe y el arte te reconstruye
-
Dignidad Humanahace 12 horas
“Morir no puede ser la respuesta al dolor”: especialistas piden fortalecer cuidados paliativos
-
CDMXhace 1 día
Alertan por fraudes digitales en el Buen Fin: Protege a tu familia
-
Mundohace 1 día
Papa León XIV lamenta la muerte de civiles por los conflictos bélicos