Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez esperan a su bebé León. ¿Por qué se llamará así?

Ciudad de México.- Con una tierna imagen publicada en sus redes sociales Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez confirmaron que serán padres muy pronto, pues esperan a su primer hijo, León.

“Llenos de ilusión y alegría estamos a la espera de nuestro amado León”.

El matrimonio de cantantes mostró su emoción al compartir una composición para anunciar que un bebé león viene en camino: una frazada, unos zapatitos y un león de peluche.

YA VISTE: Así anunciaron Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera que serán papás

Por qué eligieron el nombre de León?

Carlos Rivera, egresado de La Academia saltó a la fama cuando interpretó el papel protagonista “Simba”, del musical El rey león, primero en España y luego en México.

En varias ocasiones el cantante, originario de Huamantla, ha declarado que ha cumplido la mayoría de sus sueños gracias a este personaje, que ha interpretado varias veces en su carrera, y cuyo mensaje, el amor filial, lo ha tocado profundamente.

Además, fue la voz en español de Simba en la película más reciente de Disney.

En esa ocasión (2019), Carlos Rivera consideró que el personaje ha sido su amuleto de la buena suerte a lo largo de toda su carrera, desde 2004.

“El rey león regresa a mi vida todo el tiempo. La historia me encanta desde niño, la soñaba y ha sido mi película favorita y mi amuleto de la buena suerte”.

Y aseguró que cada vez que El rey león toca algo en su vida le trae cosas buenas y éxito.

EFE

Recordó que en 2004 ganó La Academia al interpretar la canción Esta noche es para amar (Can you feel the love tonight), precisamente de la película animada de Disney.

La pareja agradeció a Dios por bendecirlos con la llegada de un hijo que fue anhelado por largo tiempo, según declaraciones anteriores del cantante.

“La Luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición más grande desde el cielo.

La pareja, que se casó en 2022, es muy reservada con su vida privada, pero en esta ocasión quisieron compartir su felicidad con todos sus fans.

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube