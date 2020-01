Acusan de plagio a Ariana Grande

Los Ángeles.- Ariana Grande fue acusada de plagio por su canción “7 Rings”, nominada a grabación del año en los Grammy.

La mala noticia llega cuando falta poco más de una semana para que Grande actúe en la gala de los Grammy, los premios más importantes de la industria musical y ante los que está nominada en cinco categorías.

El rapero Josh Stone, conocido como DOT, registró la demanda en un juzgado de Nueva York un año después de que la canción de Ariana Grande se estrenara.

Asegura que la canción de Ariana contiene estrofas y ritmos copiados de un desconocido rap publicado en 2017

Además, el supuesto tema plagiado, “You Need it, I Got It”, repite varias veces una frase de una forma muy similar a la canción de la artista.

Stone alega además que presentó su composición a varios ejecutivos de la industria de la música, incluido el productor Tommy Brown, quien ha trabajado con Ariana Grande en numerosas ocasiones.

“Literalmente, cada una de las 39 notas respectivas de ‘7 Rings’ es idéntica a las 39 notas de ‘You Need it, I Got It’ desde una perspectiva de ubicación métrica. Dicho de otra manera, el ritmo y la ubicación de las notas y las letras son idénticas”, indica el texto de la demanda, según la revista Variety.

