Alejandro Sanz devela su estrella en Hollywood ¡Con Yalitza!

Ciudad de México.- Aunque el año pasado tuvo una presencia importante en las categorías generales, los astros de la música urbana volvieron a ser minoría en las nominaciones al Latin Grammy esta semana, dando pie a un llamado de boicot de J Balvin. Residente, no se quedó callado.

Entre los nominados este año a los Latin Grammy, hay artistas urbanos que incluyen a C. Tangana, Bad Bunny, Rauw Alejandro y el mismo Balvin estuvieron incluidos en las categorías generales.

Pero el reggaetonero colombiano galardonado con cuatro gramófonos latinos, que el año pasado lideraba la lista de candidatos con 13 candidaturas, pero solo ganó uno, igualmente arremetió contra los premios.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos Rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido) ”.