Alondra dirigió un emotivo “Ave María” en la boda de su hermano Mane de la Parra

Ciudad de México.- El actor y cantante Mane de la Parra y la actriz Ligia Uriarte unieron sus vidas en una emotiva boda religiosa celebrada en la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, en el corazón del Centro Histórico de Durango. El enlace destacó por su carácter íntimo y familiar, marcado por la fe, la tradición y un profundo arraigo a las raíces duranguenses del novio.

El momento más conmovedor de la misa fue protagonizado por la reconocida directora de orquesta Alondra de la Parra, hermana del artista, quien dirigió el Ave María acompañada de músicos locales. El gesto emocionó a los presentes y se viralizó en redes sociales, sumando miles de comentarios de felicitación.

¿Quién es Ligia Uriarte?

Ligia Uriarte es actriz y conductora de espectáculos, con experiencia en teatro musical y televisión, ha trabajado en programas de Televisa y TV Azteca. Ahora inicia una nueva etapa de vida junto a Mane de la Parra, con quien compartió en redes sociales imágenes del enlace y mensajes de gratitud por el apoyo recibido.

En la ceremonia, la novia lució un vestido de silueta princesa en encaje, diseñado por Benito Santos, mientras que Mane portó un traje adaptado para cada momento del festejo.

Ellos fueron sus invitados

Tras la boda religiosa, los novios compartieron con familiares y amigos tres días de festejos que incluyeron la ceremonia civil y hasta una tradicional callejoneada duranguense.

Durante la celebración, el propio Mane tomó el micrófono para interpretar canciones románticas dedicadas a su esposa, lo que añadió un toque personal y artístico a la fiesta.

Entre los invitados estuvieron reconocidas personalidades del espectáculo como Adrián Uribe, Paul Stanley y Gaby Rivero, quienes acompañaron a la pareja en su día especial.

El enlace también tuvo un significado especial para Mane de la Parra, pues se realizó en la tierra de su abuelo, Guillermo de la Parra Loya, escritor e historietista originario de Durango, recordado por obras como Rarotonga y Triste alborada.

