Amo mi profesión de ser mamá: Itatí Cantoral

Ciudad de México.- La actriz Itatí Cantoral se reencuentra con el musical Cabaret después de 20 años, y vuelve a interpretar a Sally Bowles, en el mismo Teatro de los Insurgentes. Un personaje muy querido, que disfruta enormemente por lo que agradece a sus hijos que la acompañen en esta nueva aventura teatral.

Madre de tres, Itatí complementa su vida familiar con su carrera como actriz y no al revés, ella trabaja para compartir, durante las entrevistas por la nueva temporada de Cabaret, la cantante habló de cómo involucra a su familia.

“Mis hijos siempre me han acompañado en esta carrera, ellos saben de mi pasión por el teatro y de mi amor por Cabaret, siempre me acompañan al teatro, siempre me están apoyando, están en mi camerino. Yo sin ellos no podría hacer nada, son mis premios favoritos”.

itatí cantoral