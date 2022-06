Anahí regresa a los escenarios con Karol G

Ciudad de México.- Karol G concluyó la gira Bichota Tour Reloaded en nuestro país con una gran presentación en la Arena Ciudad de México, en la que tuvo una invitada muy especial: Anahí.

Después de una ausencia en los escenarios de 11 años en conciertos, Anahí aceptó la invitación de Karol G, quien presentó a la cantante, que brilló y fue ovacionada por el público de la Arena Ciudad de México, que además coreo su canción.

Juntas interpretaron el tema Sálvame, uno de los éxitos de RBD.

“Te dije que este iba a ser un momento tan épico que no se iba a repetir””.

Así le dijo Karol a Anahí mientras le daba un abrazo y el momento se hizo viral.

Un día después Karol G publicó el video en ss redes sociales y le agradeció el momento que vivieron:

“Aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también !!! Fue escenario ver increíble como a pesar de los años de ausencia aún brilla con tanta intensidad🌅 11 años fuera de los, 11 años de invitaciones que rechazaste por que tenías otros ideales y aceptaste la mía 😭😭😭 LA MÍA !!!!

Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lagrimas y tantas emociones, solo conclusión que aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos”.

En los comentarios Anahí agradeció la invitación:

“¡¡¡Me va a explotar el corazón!!! No puedo expresar con palabras lo q me regalaste 🙏 el momento que llevare en el alma por siempre ! Eres tan grande y tan única que me diste el honor de compartir tu escenario, tu público! Todo tu equipo son tan amorosos me hicieron sentir tan especial… Tu energía poderosa que llena el mundo de luz ! Por eso estas en ese lugar, porque almas como la tuya merecen el mundo entero! ¡Gracias infinitas! Esto nunca lo voy a olvidar”.

