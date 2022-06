Angela Aguilar multinominada a los Premios Juventud

Ciudad de México.- Lucero y Mijares darán su primer concierto juntos en el Auditorio Nacional después de la aceptación del público a raíz del éxito de un streaming desde su casa, luego ya presencial en Acapulco y ahora llegan al foro de espectáculos más importante.

Lucero y Mijares emprenden una gira de conciertos titulada “Hasta que se nos hizo”, pues es su primera vez juntos en un show completo sobre el escenario, algo que no se dio mientras estuvieron casados.

Estarán juntos en el escenarios cantando temas de los dos, compartirán el escenario en todo momento y están planeando actuaciones nuevas para el Auditorio Nacional.

FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Mijares:

“Son todos los éxitos de Lucerito, los míos, cantaremos los dos juntos, es un show interactivo y muy dinámico y a la gente le puede gustar”.

En esta gira Lucerito Mijares podría salir a cantar con ellos en algún momento, pero no es seguro, compartió Mijares, “Ojalá que se anime”.

¿Hay lucha de egos entre Lucero y Mijares?

Mijares: Salimos a pasarla bien, no hay lucha de egos… De hecho estuvimos casados.

Lucero: Tal vez si no nos conociéramos, pero entre Manuel y yo, nos conocemos desde siempre, pues no pasa eso. Yo me considero una admiradora de las canciones de Manuelito desde siempre. Es un concepto, una dupla, entonces en un concepto así no cabe eso; además de que nos conocemos, estuvimos casados tenemos dos hijos.

YA VISTE: Anahí regresó a los escenarios con Karol G

Finalmente Lucero bromeó:

“Presiento y espero que la gira dure más de lo que duramos casados tú y yo”.

Lucero y Mijares se presentarán los días 17 y 18 de junio en el Auditorio Nacional.

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube