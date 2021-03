Angela Aguilar nominada a los Latin American Music Awards

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Por el video de la canción “Dime como quieres”, grabado en colaboración con Christian Nodal, la cantante Angela Aguilar fue nominada a los Latin American Music Awards, en la categoría de Video favorito.

Además Angela Aguilar también resultó nominada junto con su hermano Leonardo y su papá Pepe Aguilar por su espectáculos “Mexicano hasta los huesos”, en la categoría de Concierto virtual favorito.

“Mexicano hasta los huesos” fue considerado por los expertos como el show en línea mejor realizado de la temporada, gracias a elementos de producción, música y las voces que lograron en conjunto un espectáculo diferente.

Mientras que el video de Angela Aguilar con Christian Nodal suma en Youtube 255 millones de reproducciones.

Fue durante la transmisión del programa “En Casa” con Telemundo, que se anunció a los finalistas a los premios y para lo cual los Aguilar, se enlazaron en vivo desde Zacatecas. Pepe Aguilar comentó al respecto de la nominación de “Mexicano hasta los huesos”.

“Estamos muy orgullosos de nuestras tradiciones y una de las que más me gustan y llaman la atención es como vemos la muerte los mexicanos, como tenemos esa relación y como lo manifestamos por medio de música, de colores, de vestido, tradición y comida, en todos los estilos.

Se me ocurrió en este episodio de la vida humana que no puedes trabajar normal, preparar un show un poco más producido que no fuera nada más la presentación de transmisión de música a distancia, sino ya meterle algo de producción y es el primero de muchos espectáculos así que queremos hacer”.