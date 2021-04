Anthony Hopkins baila con Salma Hayek para celebrar su Oscar

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El domingo pasado la ceremonia del Oscar culminó con el premio al Mejor Actor para Anthony Hopkins por “El padre”, pero la transmisión lució “rara” y es que el intérprete no estuvo presente.

Pero Sir Anthony Hopkins está muy contento de recibirlo y lo celebró con una encantadora danza en la que lo acompañó Salma Hayek, así lo mostró el actor en un video que ya es viral y que él mismo publicó en su cuenta de Twitter.

Aparentemente, la actriz mexicana acudió a entregárselo personalmente a Gales, donde reside Sir Anthony, al menos eso es lo que comentan los usuarios de redes sociales al ver el video viral.

El domingo por la noche cuando Joaquin Phoenix lo nombró, Hopkins dormía en su residencia de Gales, donde eran las cuatro de la mañana. El actor de 83 años prefirió no hacer el viaje en tiempos de pandemia pues no pensaba ganar, el favorito era el fallecido Chadwick Boseman.

El lunes por la mañana, el actor de “El padre” agradeció el premio y rindió tributo a Boseman al mencionarlo en su discurso.

“Aquí estoy en mi tierra natal, en Gales. A los 83 años no esperaba recibir este premio y estoy muy agradecido. Quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman, a quien perdimos demasiado pronto… Realmente no me esperaba esto, así que me siento muy privilegiado y honrado”.

YA VISTE: Anthony Hopkins el gran ausente del Oscar, en un final dramático

Su segundo Oscar

Tres décadas después de recibir un Oscar por su escalofriante interpretación del asesino en serie Hannibal Lecter, Anthony Hopkins obtuvo su segundo Premio de la Academia al mejor actor por el papel de un hombre mayor que lucha con la demencia.

Hopkins, de 83 años, pasó a ser el actor o actriz de mayor edad en ganar un Oscar.

TE PUEDE INTERESAR: Todavía puedes ver El padre en cines

Anthony Hopkins ha recibido cuatro nominaciones al Premio de la Academia, incluyendo la del año pasado por su papel de Benedicto en “The Two Popes” (“Los dos papas”); como el presidente epónimo en “Nixon”; como John Quincy Adams en el drama sobre la esclavitud “Amistad”, y como el leal en “The Remains of the Day” (“Lo que queda del día”).

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube