Antonio Banderas cumple 60 contagiado de Covid-19

TENGO HIJOS QUE TRAJE A LA VIDA Y TENGO UNA VIDA QUE ME TRAJO UNOS HIJOS! Hoy es el cumpleaños de mi amado @josefernandezlevy 🎂Sabes hijo? Prácticamente desde que naciste (como tu me haz dicho) me haz llenado de de todos los sentimientos, de luz amor atenciones TE AMO CON TODA EL ALMA! Y aunque a veces me siento con las ganas de estar más tiempo contigo, se que hemos hecho milagros para alargar nuestros momentos juntos, se que aunque siempre he actuado en pro de tu seguridad, y con la sensibilidad de madre. Seguramente me he equivocado pero siempre he deseado y esperando tu felicidad! Te amo y extraño hacerte cosquillitas y ver pelis de Cantinflas antes de dormirnos. – Atte tu mami en la tierra ❤️🙌🏼 #FelizCumpleaños #NoMeImaginoSinTi