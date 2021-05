Antonio Banderas devela placa de ‘Blindness’ a la distancia

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

México.- Sylvia Pasquel desempolvó su álbum grabado en los 80 y lo colgó en plataformas digitales como Spotify.

El tema ‘Se me olvidó que te olvidé’ de Lolita de la Colina es el primer sencillo del disco de rancheras de Pasquel con el que buscó digitalizar su música y que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

En entrevista con Siete24.mx, Sylvia Pasquel comentó que ese disco lo hizo en la Sociedad de Autores y Compositores de la mano del maestro Jesús Rodríguez de Hijar y su mariachi.

“Este disco lo produje de la mano del maestro Jesús Rodríguez de Hijar y su mariachi que hizo unos arreglos preciosos, un poco popero y un poco mariachi pero en aquel tiempo digamos que salió bajo el sello de RCA Víctor”, detalló.

La primera actriz explicó que no siguió en la música porque las cosas no eran fáciles, pero ahora su hija Stephanie Salas la convenció de sacar el disco del clóset y subirlo a las plataformas digitales que es donde hoy suena toda la música.

“… Me empezó a decir (su hija) mami no seas tonta ahí tienes tu disco para que lo tienes ahí guardado en el clóset de la sala. Pues nos asociamos, mi hija hizo todas las contrataciones y ya se presentó un sencillo “Se me olvidó que te olvidé” de Lolita de la Colina…”.

“Definitivamente hay una conexión entre Lolita de la Colina y mi familia. Mi primer sencillo fue una canción de ella y años después, mi hija Stephanie Salas grabó su primer sencillo con el tema ‘Ave María’, de la misma autora. ¡Dos éxitos! Definitivamente, sus canciones forman parte de nuestras carreras musicales”, concluyó, además de mencionar que, de regresar a los estudios de grabación, le gustaría hacer un dueto con su hija.

“Pero aclaro que no haré a un lado mi carrera como actriz, para dedicarme a la música. Para nada. De hecho, no haremos presentaciones, ni conciertos. Esto es un plus que estamos haciendo, mostrando esta faceta que ocurrió dentro de mi carrera”, precisó.

AQUÍ LA ENTREVISTA EN VIDEO

Serie Luis Miguel hace justicia a su familia…

Sobre la segunda parte de la serie de Luis Miguel donde tratan la relación del cantante con la nieta de la primera actriz Michelle Salas, reconoció que por fin trataron a su familia con al educación, decencia y agradecimiento que se merecen.

“… Así se debió tratar desde la primera temporada por que la verdad mi hija se merece un trato digno y respetuoso. No nada más fue una mujer discreta que nunca se aprovechó de la situación para crear polémica escándalos dimes y diretes. Ella se dedicó a educar a sus hijas a hecho una muy buena labor, tengo dos nietas preciosas por dentro y por fuera son trabajadoras…”.

Sylvia Pasquel destacó que en esas series hay mucha ficción, están siendo más certeros, pero muchas cosas sí pasaron aunque no como las cuentan.

La actriz que también reapareció en cine, con el estreno de la cinta El diablo entre las piernas, dirigida por Arturo Ripstein; en la que está acompañada por Alejandro Suárez, Patricia Reyes Spíndola y Daniel Giménez Cacho.

Aunque los cines tienen un aforo de 30% invitó a todos los fans y seguidores a acudir a las salas de cine y pidió a las autoridades apoyar el teatro y el cine, ya que no se les permite tener tanto aforo como los restaurantes.

Habla sobre el desaparecido Jaime Garza

Cuestionada sobre la muerte del actor Jaime Garza, comentó que se dicen muchas cosas de la relación del desaparecido actor y su familia “pero que no son ciertas”.

La actriz negó que haya tenido una relación como se está mencionando e incluso resaltó que no cree que haya tenido que ver nada con su hermana Viridiana, ya que en el momento de su muerte ella tenía una relación con otra persona.

Dijo que conoció a Jaime Garza porque trabajó en una ocasión con él y si dicen cosas que no son ciertas por todos lados “yo nunca tuve una relación con él”.

emc