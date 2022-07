Aracely Arámbula confirma que despidió a su papá

Ciudad de México.– La actriz Aracely Arámbula vive momentos difíciles pues hace unos días falleció su papá, el señor Manuel Arámbula a los 84 años de edad, y quien también fue una figura paterna para sus nietos, los hijos de Luis Miguel.

Aunque el señor Arámbula murió el pasado 15 de julio se hizo público en las últimas horas cuando el conductor Juan José Origel lo reveló en su programa “Con permiso”.

En cuanto se conoció la noticia colegas y amigos de la “Chule” expresaron el pésame en redes sociales.

Además de dar las condolencias a la actriz y recordar a su padre como un buen hombre, afirmó que Aracely se contagió de covid, al igual que su co-protagonista Andrés Palacios, por lo que se pararon las grabaciones de la telenovela “La madrastra”.

Por lo que la actriz hizo un video en vivo en sus redes sociales para aclarar que aunque está triste, se encuentra bien y asimilando la muerte de su papá. Pero también aclaró que no se contagió de covid.

“Quiero decirles que estoy bien, quería que me vieran bien, estoy tratando de estar bien, estamos honrando a mi papito… estoy tratando de estar fuerte. No tengo covid, estoy muy sana… no tengo ganas de grabar la novela pero lo voy a hacer por él.