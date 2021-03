Arturo Carmona presentará cargos conta el abusador de su hija Melenie

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— A la edad de 81 años, la actriz Isela Vega murió la noche del martes en la Ciudad de México víctima de cáncer.

A través de redes sociales, Brenda Vega, sobrina de la primera actriz, confirmó la muerte de su tía.

“Hoy muere una mujer y nace una leyenda, Isela Vega, tu corazón navega y tu alma ahora descansa, estoy segura que pronto nos volveremos a ver…”, escribió.

LEE Dan último adiós a ‘Cepillín’, el payasito de la tele

El Instituto Mexicano de Cinematografía reconoció en Twitter la trayectoria de la actriz mexicana.

Mujer trasgresora de nuestro cine; actriz, guionista, productora y directora de historias poderosas.



Te despedimos con tristeza, también con gran admiración y cariño, Isela Vega.



Sigue con nosotros la enorme fuerza que siempre le diste a nuestras pantallas. pic.twitter.com/UPKxrraB0a — IMCINE (@imcine) March 10, 2021

“Mujer transgresora de nuestro cine; actriz, guionista, productora y directora de historias poderosas. Te despedimos con tristeza, también con gran admiración y cariño, Isela Vega. Sigue con nosotros la enorme fuerza que siempre le diste a nuestras pantallas”, destacó en la misma red social.

Isela Vega Durazo nació el 5 de noviembre de 1939 en Hermosillo, Sonora. A los 18 años fue Princesa del Carnaval de Hermosillo, por lo que inició en el mundo del modelaje, viajó a Estados Unidos para estudiar inglés.

Cuando regresó, en 1959, a los 20 años de edad participó como modelo del programa Max Factor, al mismo tiempo comenzó a tomar clases de actuación. Ahí empezó su carrera.

No solo fue modelo y actriz, también guionista, productora y directora de cine.

No solo fue actriz, también guionista, productora y directora de cine.

Tiene una extensa filmografía en el cine mexicano, con un centenar de películas; donde fue figura icónica, sex symbol y abuela; supo adaptarse para permanecer en el durante más de medio siglo.

Inició en 1960 en el séptimo arte con la cinta “Verano violento” para nunca retirarse.

Hizo dramas, comedias picantes durante los 70’s, pero también cine en los Estados Unidos, y películas rreconocidas como “Las glorias del gran púas”, “El infierno” o “Arráncame la vida”.

Sus últimas cintas fueron “Dora and the Lost City Gold” y “Cindy la regia”. Tenía una invitación para filmar una nueva película “Lost in Mexico”.

En las últimas dos décadas trabajó también en televisión, en varias telenovelas de Televisa: Muchacha italiana viene a casarse, Pasión, Yago, El pantera, Niña de mi corazón, Mujeres asesinas, entre otras.

ebv

Suscríbete a nuestro canal de Youtube