Así recibieron a YosStop en su casa

Ciudad de México.- La influencer Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop salió libre anoche del penal femenil de Santa Martha Acatitla, al obtener de un juez la reclasificación de su delito, de pornografía infantil a discriminación, lo que le permitió una suspensión condicional de su proceso penal.

Al salir del reclusorio ya la esperaba su familia y de inmediato se trasladó a su casa en la Alcaldía Benito Juárez, pero antes dio una breve declaración a los numerosos representantes de los medios que la esperaban afuera del penal.

“Estoy feliz, porque ya estoy libre, estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron. Me urge llegar a mi casa”.

YA VISTE: YosStop sale libre

Después de cinco meses tras las rejas por fin YosStop pudo dormir en su cama.

En su cuenta de Instagram la youtuber compartió algunas imágenes de su llegada a casa y como la recibieron sus familiares y mascota.

También escribió a sus millones de seguidores un mensaje en el que dice que por ahora quiere descansar.

Mientras estaba en prisión YosStop recordó a su padre, fallecido en 2019.

“¿Sabes? La otra vez me quedé pensando si en algún momento de mi vida te dije que te amaba y creo que no, creo que siempre te dije que te quería mucho y se me llenaron de lágrimas los ojos, no porque me arrepienta porque estoy segura de que sabías que te amaba y lo sentías, sino porque algo en mí no me lo permitía, no me permitía decirle “TE AMO” a casi nadie. Y ahora eso ha cambiado, he salido de una cárcel mental más, TE AMO PAPÁ Y TE EXTRAÑO, aunque mucho de ti viva en mí, ya no estás físicamente pero aquí estás conmigo”.

YosStop fue recluida por la acusación de la joven Ainara S. víctima de pornografía infantil y violación.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube

YosStop ,