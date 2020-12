Belinda y Christian Nodal posan oficialmente por primera vez

Ciudad de México.- El cantante Cristian Castro reapareció para anunciar un concierto en streaming que dará durante las vacaciones navideñas y de paso platicar sobre sus planes a futuro y algunos deseos de Navidad.

En una conferencia de prensa Cristian charló sobre el repertorio que interpretará el próximo 26 de diciembre, en el que hará un homenaje a José José y Juan Gabriel, dos grandes referentes para el artista quien ya publicó discos con canciones de estos.

“Vi triunfar a estos cantantes. Yo me quiero mimetizar con ellos, quiero ser parte de su estela y ojalá pueda lograr una estela tan grande y tan bonita como ellos”.

Con muchos planes para el 2021, Cristian Castro dijo también que no está cerrado a los ritmos urbanos, incluso le gustaría hacer colaboraciones con las estrellas del reguetón como Daddy Yankee, Yandel, Bad Bunny o Maluma.

Para este concierto cantará una nueva canción en la que experimenta con el género urbano.

Es la tendencia ahora, me gustan mucho todos los ritmos que hay ahora y se unen perfectamente a lo que yo hago, no me parece un cambio tan drástico”.