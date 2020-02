Ben Affleck sorprende con su español “muy mexicano”

El actor Ben Affleck promueve su más reciente película The Way Back, así que dio algunas entrevistas en Miami, ciudad en la que se habla mucho español.

En una entrevista para la agencia española EFE, el actor que fuera Batman aceptó dar una respuesta en español y este fue el resultado.

ENTREVISTA | @BenAffleck aprovecha su amor por el español para redimirse en "The Way Back"



🔗 Accede al contenido premium de #EFEentretenimiento en https://t.co/TjzAFTlEFV pic.twitter.com/jacLXCxm9w — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 24, 2020

“Esta película se llama The Way Back, el 6 de marzo tiene que verlo por favor en el teatro, no espere a que viene a televisión, Es una película dramática, importa, tiene mucho poder, y las performancias de aquellos hombres es espectacular”.

Ben Affleck agregó que aprendió español cuando vivió una temporada en México a los 13 años y que su acento es “muy mexicano”.

“La periodista anterior me dijo que no tenía acento mexicano, que tenía acento gringo. Es un poquito mexicano, ¿verdad?”, preguntó el actor a la periodista Alicia Civita.

¿De qué va The Way Back?

Jack Cunningham es un trabajador de la construcción que no tiene mayor vida social que las 24 latas de cerveza que se toma cada noche desde que se separó de su esposa y los otros borrachos del bar que visita regularmente.

“Confesó que esta ha sido una historia que le llamó muchísimo atención porque se centra en “la compasión”, algo que él considera como la misión que ahora debe tener el cine”, reporta la agencia EFE.

También contó que su personaje es caótico y parecido al Ben Affleck de los últimos años, por eso en algunas entrevistas ha hablado de su divorcio y de su alcoholismo.

