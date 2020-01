Billie Eilish hace historia en los Grammy

Los Ángeles.- Con tan solo 18 años Billie Eilish no solo es la primera mujer en conseguir el gran póker de los Grammy, también es, la persona más joven en lograrlo.

Fue la artista más joven en estar nominada a las cuatro categorías más importantes de los Grammy.

Billie Eilish hizo historia también al ganar en todas y cada una de ellas: álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor nuevo artista.

Convertida en un tremendo e insólito huracán musical que está arrasando allá por donde pasa, la joven estadounidense ganó cinco Grammy en total (también sumó el galardón de mejor disco de pop vocal).

Finneas, su hermano e inseparable compañero artístico, obtuvo otros dos por su cuenta: productor del año y mejor ingeniería de un álbum.

Billie y Finneas trabajan juntos desde niños, por eso dedicaron el premio a todos los niños y jóvenes que sueñan con triunfar en la música.

“Nosotros hacemos música juntos en un cuarto, aún lo hacemos…”

Su rotundo triunfo se asentó en el adictivo tema “bad guy” (canción del año y grabación del año) y en el impresionante álbum debut de Eilish “When We Fall Asleep, Where Do We Go?” (disco del año y mejor disco de pop vocal).



Otros ganadores del Grammy

Lizzo y Gary Clark Jr., con tres reconocimientos cada uno.

“Esto es jodidamente alucinante, inesperado, realmente guay”, afirmó una siempre optimista y sonriente Lizzo.

“Hoy, todos mis pequeños problemas, que pensé que eran los más grandes del mundo, se fueron y me di cuenta de que hay gente sufriendo”.

Los latinos

En las categorías latinas, resultaron vencedores Rosalía (que se llevó el primer Grammy de su carrera), Alejandro Sanz y Marc Anthony.

Rosalía y Camila Cabello cantaron en la gala.

Los Grammy contaron actuaciones para todos los gustos: románticas con (la pareja en la vida real) Gwen Stefani y Blake Shelton o disruptivas e incendiarias como la Tyler the Creator, que dejó el escenario en llamas (literalmente).

Tampoco fueron figuradas las lágrimas de Alejandro Cabello, padre de Camila Cabello y a quien dedicó la cantante “First Man” en uno de los momentos más tiernos de la noche.

Sin grandes alardes se presentó también Billie Eilish, que dejó de lado sus irresistibles pulsiones siniestras y ritmos oscuros para brillar con una desnuda “When The Party’s Over”.

Ariana Grande jugó dos bazas muy diferentes en una larga actuación con temas como “7 rings” y “thank u, next”: primero se rodeó de una orquesta en una parte más serena y después se trasladó a un dormitorio de tonos rosados en un segmento más bailable.

Aunque el despliegue técnico más singular y elaborado correspondió a Lil Nas X con su exitazo “Old Town Road”, ya que con un escenario giratorio en el que aparecían y desaparecían sets y artistas contó con el respaldo de BTS o Billy Ray Cyrus para su imparable country-rap.

Otro momento muy especial fue el regreso de Demi Lovato a los escenarios tras la crisis de ansiedad que experimentó por una sobredosis en 2018.