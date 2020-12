‘Blinding Lights’, inesperado remake de The Weeknd y Rosalía

Ciudad de México.- La cantante Dulce María presentó a su bebita recién nacida a sus fans y compartió detalles del nacimiento de la nena este jueves 3 de diciembre.

“No hay palabras que logren expresar todo lo que siento…primero Gracias infinitas gracias a Dios por dejarnos experimentar el milagro más grande de la vida , el regalo más grande de Dios , la expresión de nuestro amor inmenso …

una experiencia transformadora ,tú vida se divide en un antes y un después ,no sabes cuánto puedes aguantar pero por amor te haces más fuerte …

María Paula te amamos con todo nuestro ser . Te prometo Hacer todo lo que esté en mí para ser la mejor mamá para ti mi estrella hermosa ❤️🙏🏻🙌🏼 Te amamos

Además Dulce María dedicó unas palabras al papá Paco Álvarez:

“Todo ha valido la pena por conocerte y tenerte ahora en mis brazos pequeña guerrerita , gracias @pacoalvarezv por ser el mejor papá para nuestra bebe hermosa que llego a cambiarnos la vida.”

La primera delos integrantes de RBD en felicitar a Dulce María fue Anahí.

“Bienvenida bebé, te amamos todos tus tíos”, escribió.

Su hija es su prioridad

Dulce María comentó hace unas semanas que fue difícil tomar la decisión de no participar en el concierto de reencuentro, pero prefirió declinar la invitación si no podía estar sobre el escenario, por lo que no participará ni a distancia.

“Aparecer yo desde mi casa saludando sería muy triste”.

Así respondió la cantante a las dudas sobre si tendría alguna participación especial en el tributo que prepara el productor del concierto Guillermo Rosas para ella.

