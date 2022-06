BTS, la banda de K-pop, se separa temporalmente

Ciudad de México.- La joven cantante Ángela Aguilar destacó en el anuncio de las nominaciones a los Premios Juventud la mañana de este martes, donde logró ser candidata en siete categorías.

Estas son sus nominaciones:

“Artista Femenino – On The Rise”, “Mejor Canción Regional Mexicana” por “Ahí Donde Me Ven”, “Mejor Fusión Regional Mexicana” por “Ella Que Te Dio” con Jesse & Joy, “Álbum de la Juventud Femenino”.

Además “Álbum Regional Mexicano del Año”por “Mexicana Enamorada”, “Quiero Más” y “Mejor Fandom” son las categorías en las que se encuentra finalista y que la colocan como una de las artistas más nominadas para la próxima entrega.

Ángela Aguilar se convirtió así en el artista solista mexicano de cualquier género, en estar presente en tantas categorías.

Fue apenas a principio de este año para Premio Lo Nuestro, que Ángela también se colocó como una de las artistas más nominadas al ser anunciada en siete categorías e incluso fue la artista mexicana más joven con mayor número de nominaciones en la historia de los Premios.

A su corta edad Ángela Aguilar sigue haciendo historia en la industria musical y en la música mexicana.

Los Premios Juventud se llevarán a cabo el próximo jueves 21 de julio en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.

