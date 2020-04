Calibre 50: También tenemos alma de niño

Ciudad de México.- A Alejandra Guzmán siempre la ha perseguido el escándalo, desde el inicio de su carrera y aún antes; recientemente su hija Frida Sofía la ha acusado de ser una mala madre; esta ocasión reaccionó para desmentir acusaciones de una revista.

Recientemente una publicación nacional reveló que supuestamente la Guzmán entregaba a Frida Sofía la cantidad de 240 mil pesos mensuales para su manutención y le proporcionaba para vivir un departamento con valor de tres y medio millones de dólares.

En este contexto Frida declaró publicamente en sus redes sociales que su mamá era adicta a toda clase de drogas, y que estaba rodeada de personas que abusaban de ella económicamente y le proporcionaban las sustancias.

Alejandra Guzmán decidió dar su versión a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales.

“Soy una persona que no oculto mis errores ni adicciones, los cuales día a día trabajo para estar mejor y gracias a Dios estoy en sobriedad y con salud”, empezó diciendo la cantante.

Y le puso nombres y apellidos a las acusaciones, defendió a sus managers.

“… es totalmente falso lo que se especula de un abuso o robo, yo manejo mi dinero y yo lo tengo, nadie me duerme, ni me da alcohol, ni drogas, con ellos es todo lo contrario, así de claro.

A mi Hija no le envío dinero, por favor, no digan algo que no es verdad, tampoco vive en un departamento de ese precio, solo pago la cuota de mantenimiento mensual donde vive y los impuestos anuales del mismo departamento, así como el carro en el que se mueve, ella se encarga de su comida y gastos personales, solo deseo esté bien y ya no tenga diferencias con nadie, principalmente con sus padres”.

Agregó que el chat que publicaron en dicha revista fue falso.

Más tarde decidió agradecer a sus fans el apoyo con un video en su cuenta de Instagram.

