Carlos Rivera celebra su devoción a la Virgen de la Caridad con especial ofrenda familiar

El nacimiento de Tessa Derbez, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, llegó a suavizar las relaciones familiares y los conflictos familiares entre los abuelos Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, que están felices con su nieta.

La bebé propició el reencuentro de sus dos abuelos paternos, que a decir de ellos mismos fue terso, pues lo único que les importa es el bienestar de la niña y su familia.

Victoria Ruffo nos presenta a Tessa Derbez

Hace décadas ambos famosos sostuvieron un romance y nació José Eduardo, el problema inició cuando Eugenio no quiso comprometerse, ni casarse con Victoria; quien años después evidenció que el comediante simuló una boda falsa para guardar las apariencias y ella se sintió engañada. No lo perdonó y no volvió a hablar con él.

Tiempo después la actriz se casó con el político Omar Fayad, actual Embajador de México en Noruega.

La reina de las telenovelas accedió a platicar con los representantes de los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De buen humor respondió a la pregunta sobre su reencuentro con Eugenio, a propósito del nacimiento de la nieta de ambos.

Victoria Ruffo sorprendió a todos al confirmar que ya perdonó a Eugenio Derbez.

“Ya está perdonado. Ya estamos bien viejitos; ya sería el colmo seguir el conflicto”. victoria ruffo

Y es que, relató, la convivencia fue armoniosa, incluso el productor de cine le llevó su panque de elote que tanto le gusta.

“Se portó muy bien. Nos llevamos muy bien, vamos a festejar la Navidad y el Año Nuevo juntos”.

Incluso adelantó que podría estar incluida en la próxima temporada de “De viaje con los Derbez”.

Tessa nació el 30 de junio, ya cumplió un mes, y logró reunir a su familia después de décadas.

