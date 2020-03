Celebran virtualmente el Día Mundial del Teatro

View this post on Instagram

@camilasodi_ confirma que ella y su hija tienen coronavirus. La actriz mexicana, Camila Sodi grabó un video en su cuenta de Instagram para confirmar que tanto ella como su hija padecen del virus Covid-19. "¡Hola a todos! Empecé a tener todos los síntomas, todos. Luego mi hija se sintió muy mal. A ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva. Lo cual significa que yo también estoy positiva", se lee en la publicación de Sodi. #espectaculos #famosos #enbocadetodossinfiltros #covid_19