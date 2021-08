Charlie Watts, el toque en la batería, piedra fundamental de los Stones

Ciudad de México.– Charlie Watts era el mayor de los Rolling Stones, en muchos sentidos, el mayor de edad, pero también el mejor músico de los cuatro integrantes, el de más actividad musical fuera de la banda; la piedra fundamental.

Fallecido este martes en Londres, a los 80 años de edad, fue el miembro más reservado de los Rolling Stones, sereno, con una suavidad y elegancia, tanto en la batería como en su personalidad.

Un músico de otro nivel en el rock

Charlie Watts es reconocido como uno de los más grandes bateristas de la historia, no solo del rock, por su técnica depurada y precisa, austera.

Conocido como baterista de rock, fue un músico de jazz, género que siguió compartiendo con otras agrupaciones, aparte de los Stones.

De hecho inició su carrera musical en el jazz y poco después se unió a los Rolling Stones, cuando Mick Jagger y compañía llevaban un año de existencia.

En una entrevista con The New Yorker Charlie Watts dijo que la única diferencia entre tocar jazz y rock and roll era “el volumen”, recuerda el periodista español Javier Herrero en una colaboración para la agencia Efe.

El baterista nunca dejó el jazz, lo siguió tocando a lo largo de su vida, y durante su medio siglo con los Stones se dio tiempo para tocar en pequeños clubes y grabar discos.

Siendo aun un niño fabricó su primer tambor, a los 14 tuvo su primera batería, y en 1964 se unió a los Rolling Stones, nunca faltó a un concierto de Sus Satánicas Majestades.

Piedra angular de los Rolling Stones

El baterista Charlie Watts era el punto de equilibrio en The Rolling Stones, escribe el periodista y músico Ismael Frausto.

“Watts marcaba literalmente el compás al que debía marchar la banda. Siempre sobrio, el más viejo de los Stones se caracterizó por su elegancia en los tambores, por su ritmo impecable, por sus sutiles matices, por su pegada justa.

No fue un baterista de “punch”, lo suyo era el toque exquisito, preciso, Nada más, pero nada menos”.

Descanse en paz Charlie Watts.

