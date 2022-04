‘Charlie y la fábrica de chocolates’, una dulce historia llega de Broadway

Ciudad de México.- La joven cantante Ángela Aguilar respondió sentirse muy triste y defraudada por la filtración de fotos privadas, en un acto que consideró una “invasión a su privacidad”.

El jueves circularon en redes sociales imágenes en las que la hija de Pepe Aguilar aparece besándose con el compositor Gussy Lau, su novio, al menos hasta ayer; el compositor es 15 años mayor que ella. Él tiene 33 y ella 18.

Lau aceptó el romance pero Ángela Aguilar se apresuró a publicar un video en el que aclaró que las imágenes se compartieron sin su autorización y que estaba muy decepcionada de haber confiando en quien no lo merecía.

“Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen… Esto va mucho más allá; es una invasión a mi privacidad, a mi derecho de escoger qué anuncio o que no anuncio, qué digo o que no. Yo creo que ya me merezco tener esa opción de decidir si voy a salir en una relación o no”.