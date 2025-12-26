Chayanne dice adiós a Tony Ocasio, revive una amistad de escenarios y adolescencia

Ciudad de México.- El productor Alejandro Gou confirmó que el actor mexicano Jaime Camil regresará a los escenarios nacionales para encabezar el elenco de “Matilda, el musical”, que ya es uno de los más esperados de la temporada 2026 en México. Pero el anuncio no está exento de controversia: Camil no interpretará a un galán, sino a la temible Srita. Tronchatoro.

El montaje, que tendrá su estreno el próximo 13 de marzo, colocó el nombre del actor en el centro de una conversación digital que divide opiniones. Mientras sus seguidores celebran su versatilidad y trayectoria internacional, un sector de la audiencia ha manifestado su descontento, cuestionando si la elección de un hombre para un rol femenino desplaza el talento de actrices mexicanas que podrían abordar el papel.

El origen de una tradición: ¿Por qué Tronchatoro es interpretada por hombres?

Para comprender la elección de Jaime Camil, es necesario mirar hacia Londres y Nueva York. Contrario a lo que se debate en las tendencias actuales, que un hombre dé vida a Agatha Trunchbull (Tronchatoro) no es una decisión aleatoria ni una falta de respeto al género del personaje. Es, en realidad, un mandato creativo establecido desde la concepción del musical en 2010.

El director original, Matthew Warchus, y el libretista Dennis Kelly, determinaron que para lograr el impacto visual de una villana “inhumana”, grotesca y físicamente imponente que contraste con la fragilidad de Matilda, el personaje debía ser abordado a través del cross-casting.

Esta técnica busca enfatizar el carácter autoritario del personaje mediante una fisionomía que rompa con la realidad. En las producciones más emblemáticas de la historia de este musical, figuras como Bertie Carvel (quien originó el papel en el West End y ganó el Premio Olivier) y Christopher Sieber en Broadway, han demostrado que este recurso teatral transforma a la villana en una caricatura aterradora pero extrañamente fascinante.

Jaime Camil entre la técnica y la crítica social

En México, el debate en redes sociales se ha intensificado, recordando la constante incursión de Camil en grandes producciones. Desde una perspectiva estrictamente periodística y técnica de teatro musical, el reto que asume el actor es monumental.

Dar vida a Tronchatoro exige un dominio absoluto de la comedia física y una resistencia vocal específica. Camil deberá enfrentarse a una partitura compleja diseñada por Tim Minchin, donde el humor negro es el hilo conductor.

Jaime Camil tiene las tablas para ello, de acuerdo con el productor Alejandro Gou, aportará experiencia internacional, su dominio de la comedia y su presencia escénica. Camil es más que un actor de telenovelas, que es como lo ubica el gran público, es un protagonista de producciones musicales teatrales en Broadway, en inglés.

Gou busca sorprender con la producción mexicana, bajo la dirección de Nick Evans, busca replicar la excelencia de los montajes internacionales, integrando tecnología de punta como videomapping y automatización escenográfica.

Un elenco de alto nivel para una historia universal

Más allá de la figura de Camil, la producción ha confirmado un reparto sólido que equilibra la balanza escénica. Ricardo Margaleff y Verónica Jaspeado personificarán a los excéntricos Wormwood, mientras que el papel de la Srita. Miel será alternado por María Elisa Gallegos y Gloria Aura. Completa el cuadro principal Gicela Sehedi como la Sra. Phelps, el refugio literario de la pequeña protagonista.

Matilda, basada en la obra de Roald Dahl, es una celebración de la inteligencia y la resiliencia infantil. Al final del día, la presencia de un hombre bajo el uniforme de Tronchatoro no busca ser una parodia de la mujer, sino una representación simbólica del abuso de poder que una niña, armada únicamente con libros y valentía, logra derrocar.

La historia del libro “Matilda”, tan popular por la película protagonizada por Danny DeVito, es tan popular, que atraerá a toda la familia al teatro, sobre todo a los más pequeños, es perfecta para introducir a los niños en la apreciación y disfrute del arte del teatro.

“Matilda” estrena el 13 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1

npq