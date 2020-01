‘Chicago’ celebra sus primeras 100 funciones con varios padrinos

Ciudad de México.- Para celebrar 100 exitosas representaciones, los productores del musical Chicago invitaron a cuatro amigos de Ocesa Teatro: Lolita Cortés, Mariana Garza, Andrés Palacios y Faisy.

Los padrinos acompañaron a las protagonistas Biby Gaitán y María León a develar la placa la noche de este miércoles en el Teatro Telcel.

Chicago cumplió 100 representaciones

Lolita Cortés fue la primera en tomar la palabra:

“La puesta en escena superó mis expectativas, me alegra en el alma ver en el escenario a un elenco haciendo magia. Cuando supo que se volvería a montar me dio pavor que no lo lograrán, pero me equivoqué”.

Confesó que pensaba prejuiciosamente que Biby era una señora que había estado en la cocina de su casa y criando niños, por lo que dudó de su capacidad, pero que su talento le había callado la boca.

Mientras que Mariana Garza abrazó emotivamente a Biby.

¿De qué va Chicago?

Chicago es una “historia de crimen, adulterio y traición”. En los años veinte, la actriz Roxie Hart (María León) se ve involucrada en un terrible crimen, para poder salir del problema necesitará la ayuda del legendario abogado Billy Flynn.

En México la obra se presentó por vez primera en el año 2001, con una temporada que superó las 300 representaciones y fue el trampolín para que Bianca Marroquín llegara a Broadway.

Ahora está de nueva cuenta en México.

El equipo creativo lo encabezan Tania Nardini, dirección escénica; Gary Chryst, coreografía; y Rob Fisher y Rob Bowman, supervisión musical.

Ellos han trabajado de la mano de un brillante equipo de creativos mexicanos entre los que se encuentran los productores Morris Gilbert y Julieta González; Carolina Hertzel, directora residente.

Chicago se presenta en el Teatro Telcel miércoles y jueves a las 20 horas, viernes a las 20:30, sábados a las 17 y 20:30, y domingos a las 17:30 horas.

