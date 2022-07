Coco Levy se disculpa después de que Videocine lo despidió

Ciudad de México.- Después de que se hicieran públicas las denuncias de acoso sexual en contra del productor Coco Levy, la empresa Videocine lo despidió y publicó un comunicado en el que aseguran que están cooperando con la investigación de las autoridades.

Videocine informó que debido a las denuncias en contra de quien fuera su empleado decidieron terminar su relación laboral con Coco Levy e iniciar una investigación interna, y de acuerdo con los resultados obtenidos después de revisar los registros de acceso y las grabaciones de videocámaras comcluyeron lo siguiente:

“Una vez que conocimos las denncias públicas, conforme a protocolos internos se separó de cualquier función administrativa al señalado y se abrió una investigación interna… El señor Jorge “N”, como parte de sus funciones, no tenía por qué recibir a actores/actrices, dado que su labor era la de revisar contenidos que pudieran ser evaluados y/o producidos por Videocine.

Dado lo anterior, se ha rescindido la relación laboral con el Sr. Jorge “N””.

YA VISTE: Jennifer Lopez y Ben Affleck por fin se casaron

El hijo de Talina Fernández publicó un video en sus redes sociales para disculparse con las mujeres a las que ofendió:

“Nunca he abusado ni agredido a nadie físicamente, siempre he procurado el respeto para todas las personas. Pero en las últimas semanas he tenido tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido, he hecho un trabajo de introspección porque quiero entender sinceramente qué hice mal y cómo”.