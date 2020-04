¿Cómo salió Silvia Pinal de la operación?

View this post on Instagram

Gracias a Dios mi mami salió bien de la operación ¡No tengo palabras para agradecer su cariño, apoyo y solidaridad ! Con el corazón en la mano mi familia y yo les decimos: #MilGracias ¡Tenemos #SilviaPinal para rato ! #ComunicadoOficial ✨🙏🏻💖