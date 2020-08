Con ‘Irrepetible’ el concierto en streaming será a otro nivel

Ciudad de México.- Un equipo de nóveles y apasionados productores teatrales se arriesga en plena pandemia y llevan al streaming la puesta en escena La Avestruz, con Crisanta Gómez, que tendrá una única función.

La Avestruz es la primera producción de Ramses López, Director General de PinPoint Comunicación en conjunto con Berny Orozco; quienes en medio de este encierro han decidido llevar entretenimiento a quienes se conecten el sábado 22 de agosto.

Platicamos en entrevista con Crisanta Gómez, quien se meterá, literal, en el vestido de Regina de nuevo para hacernos reir y reflexionar.

“La obra funciona para muchos formatos, se adapta a diferentes espacios, porque es pequeña, en utilería y producción, se puede adaptar hasta en un baño, porque ocurre cuando Regina está dentro de un vestidor y hace crisis”.

“Regina odia odiar”

La Avestruz cuenta la historia de Regina quien no cree en el amor y su mejor amiga le ha pedido ser dama de honor en su boda, llevándosela a probar un horrendo vestido que no le cierra y se le atora.

Antes de salir del probador, Regina deberá evaluar cómo llegó a ese punto de su vida para solucionar sus problemas, o al menos no empeorarlos.

Para Crisanta Gómez la cómica situación es una metáfora de un momento en el que estalla una crisis de vida:

“Regina se niega al amor porque está lastimada y no ha podido salir de esa crisis emocional. Decide que tiene que acabar y no ocultarse más, no ocultar la cabeza como una avestruz y salir, seguir adelante con su vida”.

“Es una comedia muy divertida y muy sencilla de ver, que tiene un mensaje para ofrecer”.

Crisanta Gómez

Saúl Campos, dramaturgo de La Avestruz escribió esta obra basada en la idea de que muchas veces las personas nos encerramos en nuestra cabeza pensando en mil cosas antes de ver que la respuesta a nuestro problema siempre ha estado frente a nosotros.

La dirección y propuesta es de Cesar Enriquez, (La Prietty Guoman).

La Avestruz se presentará vía streaming el 22 de agosto a las 20:00 en una única función. Los boletos se pueden adquirir en La Teatrería.

