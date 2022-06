Con placa celebra Ocesa Teatro 25 años de Broadway en México

Ciudad de México.- Con una función especial del musical Aladdín, que cumple 225 representaciones, la compañía Ocesa Teatro celebra esta noche 25 años de teatro musical, en los que han dado más de nueve mil funciones con 25 musicales de gran formato, vistos por más de 8 millones de espectadores.

Esta historia inició el 8 de mayo de 1997 con el estreno de La Bella y la Bestia en el rehabilitado Teatro Orfeón, donde vendieron 650 mil boletos recordó uno de sus fundadores, Federico González Compeán en una conferencia de prensa virtual.

El productor respondió como han llegado a sus primeros 25 años.

“Aquí las cosas se cumplen, con profesionalismo, con compromiso, para que el público sepa que lo que está viendo es una producción de calidad; no se escatima por ganar un peso más, no hay ahorros. Primero está el público y en Ocesa Teatro seguimos con ese compromiso, lo que estás viendo evita el pasaporte, pero estás viendo Broadway en México no prometemos algo que no podamos cumplir, y eso creo es lo que nos ha mantenido 25 años y este número de 8 millones de boletos vendidos. Lo que prometemos sucede”.